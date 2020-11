Hiszpańska liga koszykarzy. Waczyński siódmy pod względem skuteczności za trzy

Adam Waczyński (Unicaja Malaga) zajmuje siódme miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych w rzutach trzypunktowych po 11 kolejkach hiszpańskiej ligi koszykarzy. Trafił 51,9 procent (14 z 27) takich prób.

Do pierwszej dziesiątki tej klasyfikacji Polak trafił po niedzielnym meczu z Acunsa GBC San Sebastian, wygranym przez jego zespół 104:69, w którym nie pomylił się przy czterech z sześciu prób zza linii 6,75 m.

Było to 200. spotkanie w lidze ACB wieloletniego zawodnika i kapitana reprezentant Polski, który nie otrzymał powołania do kadry trenera Mike’a Taylora na najbliższe mecze w eliminacjach Eurobasketu 2022, mimo że odbędą się one w Hiszpanii (28 listopada z Rumunią i dwa dni później z Izraelem w "bańce" w Walencji).

W najsilniejszej lidze europejskiej Waczyński występuje nieprzerwanie już ósmy sezon. W latach 2014-2016 reprezentował barwy Monbus Obradoiro Santiago de Compostela, gdzie rozegrał 61 spotkań. W sezonie zasadniczym 2015/16 ze średnią 14,9 pkt był trzecim strzelcem rozgrywek.

W klubie z Galicji ustanowił swoje rekordy w Hiszpanii: 30 punktów w meczu z Morabanc Andora (3 stycznia 2016), 8 zbiórek i 36 pkt wskaźnika valoration przeciwko Saragossie (24 października 2015), 5 asyst w spotkaniu z Bilbao Basket (12 kwietnia 2015).

Od sezonu 2016/17 jest zawodnikiem Unicai. W jej barwach ustanowił swój rekord celnych trójek w meczu - 6 przeciwko Betisowi Sewilla (25 marca 2018).

W klasyfikacji najskuteczniejszych w rzutach za trzy punkty w trwającym sezonie prowadzi Węgier Adam Hanga z Barcelony - 61,1 proc. przed byłymi graczami NBA Rudym Fernandezem (Real Madryt) - 55 i Nikolą Miroticem (Barcelona) - 53,6.

