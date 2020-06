Hiszpańska liga koszykarzy. Unicaja Waczyńskiego poza półfinałem

Unicaja Malaga z Adamem Waczyńskim pokonała w Walencji RETAbet Bilbao 78:65 w ostatnim meczu grupowym hiszpańskiej ligi koszykarzy. Polak uzyskał 10 pkt, ale jego ekipa nie awansowała do półfinału.

Rozgrywki w formie turnieju w Walencji z udziałem 12 czołowych drużyn, podzielonych na dwie grupy, wznowiono po trzymiesięcznej przerwie z powodu pandemii.

Waczyński przebywał w czwartek na parkiecie niespełna 20 minut - trafił raz za dwa punkty, obydwa rzuty wolne oraz dwa z sześciu zza linii 6,75 m. Miał też dwie zbiórki, asystę i przechwyt. Najwięcej punktów dla Unicai uzyskał Amerykanin Josh Adams - 19. To był ostatni mecz Malagi w sezonie, przerwanym w połowie marca z powodu pandemii koronawirusa.



Unicaja zajęła trzecie miejsce w grupie A (bilans 3-2), a o tym, że nie zagra w półfinale ligi ACB zadecydowała porażka po dogrywce z Kirolbet Baskonią Vitoria 86:87. To właśnie ta ekipa oraz FC Barcelona zagrają w półfinale. Ich rywali wyłonią piątkowe mecze w grupie B.



Wieczorem Katalończycy, którzy mają komplet zwycięstw, zmierzą się z Iberostarem Teneryfa z Tomaszem Gielo w składzie. Iberostar ma bilans 1-3 i także będzie to jego ostatni mecz w sezonie.