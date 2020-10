Skrzydłowy reprezentacji Polski koszykarzy Tomasz Gielo w końcu znalazł pracodawcę - podpisał kontrakt, na razie miesięczny, z hiszpańskim zespołem MoraBanc Andora - poinformował klub. W minionym sezonie Polak występował w Iberostarze Teneryfa.

"To zawodnik, który zna ligę, potrafi szybko przystosować się do taktyki drużyny, jest utalentowany, wszechstronny i był wolnym graczem. Może nam bardzo pomóc w tej fazie sezonu" - zaznaczył generalny menedżer MoraBanc Francesc Solana w oficjalnym oświadczeniu klubu.

27-letni Gielo zajął w nim miejsce Holendra Charlona Kloofa, który we wrześniu podpisał tymczasową umowę.



W minionym sezonie Polak powrócił do gry w Iberostarze po bardzo poważnej kontuzji kolana (wyeliminowała go z występów w całym sezonie 2018/19). Jego średnie to 3,9 punktu i 1,7 zbiórki.



W sezonie 2017/18 w klubie z Andory występował inny reprezentant Polski Przemysław Karnowski.



MoraBanc po pięciu kolejkach hiszpańskiej ligi ACB zajmuje 10. lokatę z bilansem dwóch zwycięstw i trzech porażek. Prowadzą Real Madryt i Iberostar z czteroma zwycięstwami.