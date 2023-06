Historyczny występ - po raz pierwszy w finale. Toczy się walka o występ na IO

Belgijki prowadziły dość zdecydowanie od początku spotkania - pierwsza kwartę wygrały 18:8, a w drugiej miały nawet 17 pkt przewagi, ale "Trójkolorowe" walczyły do ostatniego gwizdka.

Na 80 sekund przed końcem czwartej kwarty, po koszu Marieme Badiane , przewaga Belgijek stopniała do dwóch punktów (65:63). Dwie kolejne akcje w ataku Francuzek zostały jednak zatrzymane przez liderkę rywalek środkową Emmę Meesseman . Historyczny sukces reprezentacji Belgii, piątej drużyny MŚ 2022, przypieczętowała dwoma rzutami wolnymi Julie Allemand na 0,4 s. przed końcową syreną. Triumfatorki wygrały zdecydowanie walkę pod tablicami 39:25. Meesseman miała 24 pkt, sześć zbiórek i pięć asyst.

Belgia, brązowy medalista ME z 2021 r., to jedyna niepokonana drużyna w turnieju (ma pięć zwycięstw). Hiszpanki przegrały pierwszy mecz w grupie w Tel Awiwie - z Łotyszkami, co było nie lada sensacją.