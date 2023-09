Historyczny sukces Niemców na MŚ. Wielki wyczyn, nikt im nie dorównał

Wprawdzie w połowie drugiej kwarty Serbowie (grający bez wielu swoich czołowych zawodników, w tym przede wszystkim bez Nikoli Jokicia) rzucili pięć punktów z rzędu i doprowadzili do 42:38, ale i tym razem Niemcy szybko odzyskali minimalną przewagę. Na 24 sekundy przed końcem pierwszej połowy Dennis Schröder wyprowadził Niemców na prowadzenie 47:45, ale po chwili właśnie on popełnił faul, po którym Bogdan Bogdanović wykorzystał oba rzuty wolne i wyrównał. Niemcy mieli w tym momencie 8,7 sekundy na przeprowadzenie ostatniej akcji w kwarcie. Piłkę otrzymał Schröder, który dostał szansę na rehabilitację za faul, jednak jego rzut był niecelny. Do przerwy było więc 47:47.