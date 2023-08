Historia wydarzyła się na naszych oczach. To może największa z sensacji

Reprezentacja Sudanu Południowego, jednego z najbiedniejszych krajów świata, pojechała na mistrzostwa świata w koszykówce do Azji po to, by na nich zadebiutować. Już w pierwszym starciu z Portoryko była bliska historycznej wygranej. To, co stało się w kolejnym meczu Sudańczyków przyćmiło być może wszystko, co dotąd widzieliśmy na koszykarskich mistrzostwach globu.