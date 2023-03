Gwiazdor przyłapany z bronią w nocnym klubie. Grozi mu gigantyczna kara!

Wcześniej klub koszykarza napisał w oświadczeniu, że "Morant będzie poza zespołem co najmniej dwa mecze". Jednak okazuje się, że konsekwencje dla zawodnika mogą być znacznie poważniejsze.

NBA. Ja Morant może ponieść bardzo surowe konsekwencje swojego wybryku z bronią

Media powołują się na opinie, według których "polityka NBA zakłada, że jeżeli na obiektach danego zespołu pojawi się zawodnik z bronią, to kara ma automatycznie wynosić aż 50 meczów zawieszenia". Jeżeli zawodnik leciałby z bronią samolotem wraz z drużyną, to byłoby to tak samo potraktowane. Przedstawiciele NBA współpracują teraz z policją w celu wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia.