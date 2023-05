Gwiazdor przeraził fanów i znów rozpętał burzę. Interweniowała policja

Gwiazdor NBA Ja Morant, czyli zawodnik Memphis Grizzlies, znów wpakował się w kłopoty. I ponownie poszło o to, co pojawiło się w mediach społecznościowych. Tym razem cała historia skończyła się interwencją policji, która - zaniepokojona - postanowiła sprawdzić, co tak naprawdę dzieje się z zawodnikiem.