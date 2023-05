Grał w NBA, przyjechał do Rosji. Został dotkliwie pobity

Napastnicy, którzy pobili rosyjskiego koszykarza Aleksieja Szwieda to ludzie bardzo młodzi, w wieku od 17 do 25 lat. Dwóch z nich to Azerowie, na dodatek bracia ze znanej i bogatej rodziny azerskiej. Nie wiadomo dokładnie, co spowodowało rękoczyny, ale z zeznań świadków wynika, iż powodem była sprzeczka agresorów z żoną Aleksieja Szwieda. Koszykarz stanął w jej obronie i poważnie ucierpiał. Dotkliwie pobity trafił do szpitala.