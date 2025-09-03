Gortat wychowywał się w piekle. To jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w Polsce

Marcin Gortat przyszedł na świat 17 lutego 1984 roku w Łodzi. Od dziecka był związany ze sportem, ale co ciekawe, nie z koszykówką. Na początku grał w piłkę nożną oraz uprawiał lekkoatletykę. W 2000 roku zgarnął mistrzostwo Łodzi w skoku wzwyż, a rok później zdobył mistrzostwo regionu łódzkiego w barwach piłkarskiej drużyny ŁKS-u.

Przygodę z koszykówką zaczął dopiero w wieku 18 lat. Szybko otrzymał powołanie do młodzieżowej reprezentacji Polski. Zagrał w niej równo dziesięć spotkań. Następie Gortat przeniósł się do niemieckiego klubu Rhein Energie Koeln, został dostrzeżony przez skautów podczas jednego z turniejów we Francji. To był 2003 rok. Dopiero wtedy - jako 19-letni chłopak - opuścił Bałuty.

Tutaj wychowywał się Marcin Gortat. Mroczna historia łódzkiej dzielnicy

Miejsce to od zawsze było typowo robotniczym regionem. Na Bałutach funkcjonowało wiele fabryk, w których zatrudnienie znalazły tysiące miejscowych pracowników. Kiedy te upadły, wielu z nich nie miało stałego dochodu. Zrozpaczeni ludzie popadali w alkoholizm, co szło w parze ze wzrostem przestępczości i rozprzestrzeniającej się patologii. Warto wspomnieć również, że Bałuty zostały przyłączone do Łodzi dopiero w 1915 roku.

Na przełomie lat 90. i 2000. dzielnica ta była zdecydowanie najbardziej niebezpieczna w całym mieście. Tylko w 2002 roku na Bałutach skradziono ponad tysiąc samochodów. W tamtym okresie spokojne spacerowanie po tym regionie późną porą nie było zalecane. Kradzieże, pobicia i rozboje były wręcz codziennością. Nie wspominając już o wojnach pomiędzy kibicami Widzewa i ŁKS-u, które trwają do dziś. Właśnie w takich warunkach dorastał i rozwijał się Marcin Gortat.

W kolejnych latach sytuacja wcale nie uległa poprawie. Jak podawało radio "RMF FM", w 2012 roku policja odnotowała tam 2200 różnych przestępstw. Bałuty do tej pory plasują się na czołowych pozycjach w statystykach przestępczości. Nie tylko w Łodzi, ale i całej Polsce. Pod koniec lipca br. w jednym z mieszkań na łódzkich Bałutach odnaleziono ciało 80-letniej kobiety z obrażeniami głowy i klatki piersiowej - podało "TVP Info".

Mimo ciemnej strony Bałut Marcin Gortat z dużym sentymentem wspomina łódzką dzielnicę, w której dorastał i stawiał pierwsze sportowe kroki. - Nieważne, gdzie będę grał. Nieważne, gdzie będę mieszkał. Zawsze będę wracał na Bałuty. To jest miejsce, gdzie się wychowałem, tzw. stare śmieci - opowiadał w 2013 roku, stojąc w centrum Bałut. - Wszyscy mi powtarzają, że jesteś takim zawodnikiem, który zarabia mnóstwo pieniędzy. Może wybudować sobie dom, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak duży. Będę wracał do mojego bloku. Czekałem trzy lata, żeby kupić w nim mieszkanie. Jest ode mnie oddalone o 50 metrów - dodawał.

Wówczas Gortat był już zawodnikiem NBA, do której trafił w 2005 roku. Na debiut musiał poczekać trzy lata. W CV naszego rodaka znajdziemy Orlando Magic, Phoenix Suns, Washington Wizards oraz Los Angeles Clippers. Na początku 2020 roku Marcin Gortat zakończył karierę.

