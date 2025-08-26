Gortat ujawnił swoje relacje z Sochanem. Powiało chłodem, poszło w świat

Marcin Gortat to jedyny Polak w historii NBA, który awansował do jej finału. Do amerykańskiej ligi trafił w 2005 roku, został wybrany w drafcie przez Phoenix Suns, jednak od razu trafił do Orlando Magic. Oprócz tego nasz rodak reprezentował barwy Washington Wizards, a na koniec kariery przeniósł się do Los Angeles Clippers.

Zgodnie z medialnymi wyliczeniami Gortat na parkietach NBA zarobił ponad 95 milionów dolarów. Swego czasu był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców. Nic dziwnego, w końcu Polaków w najlepszej koszykarskiej lidze świata można wymienić na palcach jednej ręki.

Takie relacje łączą Gortata i Sochana. Jaśniej się nie dało

W połowie czerwca tego roku Marcin Gortat udzielił ponad godzinnego wywiadu Sport.pl. Na początku rozmowy 41-latek poruszył kwestie rozpoznawalności poszczególnych sportowców, specyfiki zarządzania karierą, marketingiem, PR-em itd. Nagle wymienił nazwisko Jeremiego Sochana - jedynego obecnie Polaka, który biega po halach NBA.

Między słowami były gwiazdor tamtejszej ligi ujawnił stan jego relacji z dużo młodszym kolegą po fachu. Okazuje się, że obaj sportowcy - łagodnie mówiąc - nie są dobrymi przyjaciółmi, a może nawet znajomymi.

Gdyby dzisiaj był zawodnik w NBA, Polak... Mamy Polaka (Sochana - red.), ale nie jesteśmy w kontakcie

- Gdyby posłuchał mnie, nie mówię o Jeremim, ale wielu innych, to byłby w innym, o wiele ciekawszym miejscu. Bardziej marketingowo dla niego przydatnym. Zjadłem dużo zębów na tym, co można robić, jak robić i czego nie robić - dokończył myśl, zwracając się do innych polskich koszykarzy.

Wszystko wskazywało na to, że Jeremy Sochan pomoże reprezentacji Polski na zbliżających się wielkimi krokami mistrzostwach Europy. Niestety zawodnik San Antonio Spurs musiał wrócić za ocean z powodu kontuzji łydki. "Jeremy był niezwykle podekscytowany i dumny z możliwości reprezentowania Polski. Ta kontuzja była dla niego ogromnym ciosem" - pisano w oświadczeniu, które publikował "Fakt".

Eurobasket rozpocznie się w środę 27 sierpnia. Polacy trafili do grupy ze Słowenią, Izraelem, Islandią, Francją i Belgią. Zapraszamy do śledzenia meczów "Biało-Czerwonych" w Interii Sport.

