Gortat na trybunach, koszmarny początek Polaków. Koniec przed czasem

Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 odbywają się od 2012 roku. Pierwszą edycję zorganizowano w Atenach. Wówczas triumfowała reprezentacja Serbii, która w finale pokonała Francuzów. Polacy z najlepszej strony pokazali się siedem lat później, gdy turniej odbywał się w Amsterdamie.

Tamtą imprezę nasi koszykarze zakończyli z brązowymi medalami. W meczu o trzecie miejsce Polacy pokonali Serbów 18:15. Rok wcześniej na Filipinach Biało-Czerwoni w rywalizacji o brązowe "krążki" polegli ze Słoweńcami. Polsce przypadł zaszczyt organizacji jubileuszowej - 10. edycji turnieju.

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W tym roku w Warszawie pod Pałacem Kultury i Nauki od 1 do 7 czerwca rywalizować będzie ze sobą aż 20 zespołów narodowych podzielonych na cztery grupy. Polacy trafili do grupy B. W tej wylosowali: Mongolię, Czechów, Łotyszy oraz koszykarzy reprezentujących Stany Zjednoczone.

Polacy debiutowali w turnieju we wtorkowy wieczór. Rywalami byli reprezentanci Mongolli. Spotkanie z Mongołami nie układało się zbyt dobrze dla Polaków. Po pięciu minutach rywalizacji Biało-Czerwoni przegrywali trzema oczkami, tracąc mnóstwo punktów po rzutach spod kosza. Wszystko z wysokości trybun oglądał Marcin Gortat.

Były polski koszykarz nie mógł być zadowolony. Polacy bardzo szybko tracili punkty, co ostatecznie przełożyło się na przedterminowy koniec meczu. Biało-Czerwoni przegrali 19:21, a sędziowie zagwizdali ostatni raz na dwie minuty i piętnaście sekund przed upływem regulaminowych 10 minut.

Michał Sokołowski DAVID GRAY / AFP AFP





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