Francuzi stanowczo: Szlaban na IO 2024, jeśli grasz w Rosji lub Białorusi

Do narady kierownictwa FFBB doszło w ubiegły czwartek. Decyzje, jakie podczas niej zapadły, ogłoszono 1 sierpnia. Należy przypuszczać, że w sporej mierze są one pokłosiem lipcowych przenosin francuskiego koszykarza Livio Jean-Charlesa z Olympiakosu Pireus do CSKA Moskwa.

"Zawodnicy i członkowie personelu francuskich drużyn narodowych nie będą powoływani do reprezentacji kraju, jeśli podpiszą kontrakt z rosyjskim lub białoruskim klubem" - czytamy już w pierwszym zdaniu komunikatu FFBB.

Wojna w Ukrainie. Trwa izolacja Rosjan i Białorusinów

Nowe regulacje mają obowiązywać tak długo, jak długo potrwa zarządzona przez międzynarodową federację (FIBA) izolacja zespołów z Rosji i Białorusi. W praktyce - zapewne do końca wojny toczącej się od 24 lutego na terytorium Ukrainy.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szczęsny w NBA? Polak świetnie radzi sobie w koszykówkę! WIDEO © 2022 Associated Press

Francuscy koszykarze i koszykarki zostali zobligowani do podpisania dokumentu, w którym oświadczają, że w żaden sposób nie są związani z klubem rosyjskim lub białoruskim i nie zamierzają zmieniać tego stanu rzeczy na czas trwania wojny w Ukrainie.

Władze FFBB z całą mocą podkreślają, że jakakolwiek niesubordynacja w tej kwestii będzie karana zakazem udziału w letnich igrzyskach olimpijskich, które w 2024 roku zorganizuje Paryż.

ZOBACZ TAKŻE: