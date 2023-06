Francja się nie patyczkuje. Wyrzuciła reprezentantów za grę w Rosji

Amath M'Baye to koszykarz, który grywał w bardzo wielu ligach świata. Przez lata związany był np. z turecką, jako zawodnik Efes Spor Stambuł czy Karsiyaka Izmir. Grywał także we Włoszech - w Mediolanie, Brindisi czy Bolonii, a nawet w japońskim klubie Nagoja Diamond Dolphins. Kiedy jednak postanowił przenieść się do Rosji, miarka się przebrała. Francuski koszykarz podpisał kontrakt z CSKA Moskwa, co eliminuje go z reprezentacji swego kraju. Na mistrzostwa świata do Azji nie pojedzie.