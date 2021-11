Klub ze stolicy wygrał wszystkie cztery dotychczasowe starcia. Korzystnie ułożyły się dla niego również rozstrzygnięcia innych. Doszło do sytuacji, w której mecz piątej kolejki pomiędzy Oradeą i Porto mógł zapewnić Legii triumf w grupie.

Tak też się stało. Gospodarze wygrali dość pewnie, 67:58 i mają w dorobku sześć punktów - tyle samo, co ich wtorkowy rywal. Legia prowadzi, mając ich na koncie osiem, a do rozegrania - jeszcze dwa mecze.



Do kolejnej rundy zmagań awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy. Obok trzech wymienionych już ekip, w grupie H gra jeszcze Szolnoki Olaj.



Druga runda zmagań także będzie miała format grupowy. Po dwie najlepsze drużyny z czterozespołowych grup zagrają w ćwierćfinałach, już w systemie pucharowym.



