Faworyci z USA już bez kompletu zwycięstw. Pokaz gry Litwinów w pierwszej kwarcie

W meczu rozgrywanym w niedzielne popołudnie polskiego czasu stawką było miano jedynej niepokonanej drużyny w grupie J. W teorii faworytami byli Amerykanie, na których stawiali zarówno eksperci, jak i bukmacherzy, ale po spotkaniu w Manili powody do radości mieli ich rywale. Już pierwsza kwarta była popisem Litwinów , którzy wygrali ją 31:12. Amerykanie zostali całkowicie zdominowali, mieli na koncie zaledwie tuzin punktów, a przewaga Litwinów z miejsca zrobiła się wyraźna. Po pierwszej połowie Litwa prowadziła różnicą 17 "oczek" , ale w drugiej połowie Amerykanie zaczęli odrabiać straty . Trzecia kwarta zdecydowanie należała do nich, dzięki czemu w ostatnich 10 minutach nie brakowało emocji.

W ostatniej minucie Litwa miała kilkupunktową przewagę, jednak zawodnicy z USA wciąż mieli nadzieję na zniwelowanie różnicy. Przy stanie 108:104 rzucali za trzy, ale piłka nie wpadła do kosza. Litwini podwyższyli tymczasem zaliczkę do sześciu punktów i choć ich rywale jeszcze dwa razy próbowali trafić z dystansu, ta sztuka już im się nie udała. Niespodzianka stała się więc faktem, a Amerykanom nie pomogła nawet skuteczna gra Anthony'ego Edwardsa, zdobywcy 35 punktów. Litwa tak skutecznego zawodnika w swoich szeregach nie miała, ale za to mogła się pochwalić wyrównanym i szerokim składem - z dwucyfrowym dorobkiem mecz zakończyło siedmiu koszykarzy.