Fatalne konsekwencje porażki Polaków w Warszawie. Kolejny cios, chodzi o IO

Dotychczas największym sukcesem koszykarzy 3x3 z kraju nad Wisłą było wywalczenie brązowego medalu Mistrzostw Świata. Nasi zawodnicy dokonali tego w 2019 roku. Panie musiały natomiast "zadowolić się" brązowym medalem Mistrzostw Europy z 2022 roku. Taki sam "krążek" męska reprezentacja zdobyła również w 2021 roku.

Tegoroczna edycja MŚ miała być dla naszego kraju wyjątkowa. Polska została bowiem wybrana do roli gospodarza światowego czempionatu. Do Warszawy zjechały czołowe reprezentacje globu, aby powalczyć ze sobą o miano najlepszej ekipy na świecie.

Turniej oficjalnie kończy się 7 czerwca. Niestety, "Biało-czerwoni" pożegnali się z nim już na etapie fazy grupowej. Panowie przegrali wszystkie swoje spotknia, podczas gdy panie zaliczyły triumf w meczu otwarcia, a następnie poległy w każdym kolejnym starciu.

To miał być turniej marzeń, skończyło się koszmarem. Tragedia Polaków przed IO

Tak poważna wpadka Polaków i Polek może mieć swoje daleko idące konsekwencje. Jak donosi Polska Agencja Prasowa, w grudniu 2025 roku rozpoczął się bowiem okres naliczania punktów, przed igrzyskami olimpijskimi w Los Angeles.

- Mundial w stolicy miał być ważnym etapem w budowaniu miejsc obydwu kadr w rankingu FIBA na drodze do IO 2028, gdzie po raz pierwszy w historii wystąpić ma 12, a nie jak do tej pory 8 reprezentacji. Tymczasem bilans Polek 1-3 dał im odległą 16. lokatę, a Polacy z bilansem 0-4 zostali sklasyfikowani na 18. pozycji wśród 20 zespołów. To jedne z najgorszych miejsc w historii polskich mundiali, które zepchną obydwie drużyny narodowe w dół rankingu - piszą dziennikarze PAP-u. Przed rozpoczęciem turnieju panie lokowały się na 8. miejscu w rankingu FIBA, natomiast panowie byli 20. reprezentacją globu.

System kwalifikacji do IO w przypadku koszykówki 3x3 opiera się na oficjalnym rankingu FIBA. Awans bezpośredni uzyskają - w kategorii kobiet i mężczyzn - najlepsze drużyny z czterech stref: Europy, Afryki, Ameryki oraz Azji i Pacyfiku (dwie). Obecnie gwarancję udziału mają wyłącznie Amerykanie i Amerykanki, czyli gospodarze imprezy.

Do rozdysponowania zostanie tym samym 6 miejsce w każdej z kategorii. O nie walczyć będzie 40 drużyn w czterech osobnych turniejach kwalifikacyjnych. Te odbędą się w okresie od marca do czerwca 2028. Drużyn zostaną przydzielone do turniejów kwalifikacyjnych do IO właśnie na podstawie punktów, zdobytych przez najbliższe dwa lata (okres zdobywania punktów przed IO zamyka się 31 grudnia 2027 roku). Te mogą być natomiast zdobywane poprzez udziały w międzynarodowych turniejach.

Wyniki Polaków i Polek na MŚ 2026 w koszykówce 3x3:

Wyniki pań:

Polska 20:10 Madagaskar

Polska 12:14 Czechy

Polska 13: 20 Azerbejdżan

Polska 10:21 Holandia

Wyniki panów:

Polska 19:21 Mongolia

Polska 20:22 Łotwa (po dogrywce)

Polska 15:21 Czechy

Polska 14:21 USA

Aleksandra Ziemborska NurPhoto Getty Images

Michał Anioł Sokołowski NurPhoto Getty Images

Przemysław Zamojski NurPhoto Getty Images





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