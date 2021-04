Ewelina Kobryn organizuje Camp w Krakowie. Mistrzowski skład trenerski

Po sukcesie w pierwszej edycji Ewelina Kobryn, polska mistrzyni WNBA wraz z partnerem, Pawłem Storożyńskim organizuje kolejny Camp dla dzieci i młodzieży w Krakowie. Wśród trenerów są postaci mające na koncie wiele mistrzostw Polski, a także pracę poza granicami kraju.

Ewelina Kobryn po zakończeniu kariery sportowej nie próżnuje. Doskonałym pomysłem okazało się zaangażowanie w szkolenie młodych sportowców za sprawą Kobryn&Storożyński Camp. Na wzór najlepszych światowych klubów, organizatorzy przygotowali warunki odpowiadające profesjonalnym, zawodowym rozgrywkom, a uczestnicy mogą brać udział zarówno w formie dochodzeniowej, jak i liczyć na pełny pobyt w ośrodku.

Bazą ponownie będzie Ośrodek Przygotowań Olimpijskich "Kolna" w Krakowie, dysponujący 3-gwiazdkowym hotelem, zapleczem sportowym oraz pełną obsługą gastronomiczną i kompleksem odnowy biologicznej.



- Chcemy, by uczestnicy otrzymali coś, co kojarzone jest z mistrzowskim poziomem. Dni spędzone z nami mają nie tylko uczyć koszykówki, ale też pobudzać wyobraźnię i nauczyć wyznaczać cele - podkreśla Ewelina Kobryn.



Była reprezentantka Polski w karierze wygrała wszystko co możliwe. Rozpoczynała od mistrzostw kraju. Po wyjeździe za granicę sukces powtarzała w Rosji i Hiszpanii. Wygrywała rozgrywki Euroligi i EuroCup, a najbardziej spektakularne zwycięstwo wywalczyła za Oceanem, gdzie triumfowała w lidze WNBA.



Warty uwagi jest również sztab szkoleniowy, jaki skompletowała. Francuski trener, Phillipe Courbon w swojej ojczyźnie współtworzy Camp'y organizowane przed 4-krotnego mistrza NBA, Tony'ego Parkera. Jacek Winnicki w polskiej koszykówce osiągnął wszystko. Łącząc rolę asystenta i pierwszego szkoleniowca, a także koszykówkę męską i kobiecą zdobył 12 tytułów mistrzowskich. Pracował też w reprezentacją Polski kobiet i w tureckim Fenerbahce Stambuł. Oprócz tego jest Paulina Madej, 6-krotna mistrzyni Polski jako zawodniczka, a obecnie trener grup młodzieżowych. To pokazuje, że młodzi gracze mogą liczyć na ogromną dawkę koszykarskiej wiedzy.



- Bardzo cieszymy się, że takie osoby są z nami. Nastawiamy się na profesjonalną pracę i pomoc każdemu z uczestników w osiągnięciu wyższego poziomu umiejętności. Podobnie jeśli chodzi o motorykę. Oczywiście ćwiczenia dostosujemy do aktualnego poziomu gracza. Nie skupiamy się jednak tylko na koszykówce. Naszych zawodników i zawodniczki czeka wiele pozasportowych atrakcji - mówi Kobryn i po chwili dodaje. - Międzynarodowy sztab szkoleniowy to jednocześnie okazja, by poprawić swoją komunikację, rozwinąć umysł. Wykonywanie nowych, nieznanych dotąd ćwiczeń, rozmowy po angielsku, francusku to czynniki wpływające na rozwój.



Wydarzenie odbędzie się w dniach 26 lipca - 1 sierpnia w Krakowie.



Dla uczestników, chłopców i dziewczynek, przewidziano trzy kategorie wiekowe:

- 9 - 11 lat

- 12 - 14 lat

- 15 lat+



Koszt to 1799 zł pełny pobyt i 999 zł forma stacjonarna.

Zgłoszenia prowadzone są poprzez e-mail:

campkoszykarski@gmail.com