Europejskie puchary w koszykówce. Męskie drużyny wracają na parkiety

Po dwutygodniowej przerwie spowodowanej meczami reprezentacji w eliminacjach mistrzostw świata koszykarze wracają do rywalizacji klubowej. W Lidze Mistrzów FIBA Anwil Włocławek rundę rewanżową rozpocznie w środę spotkaniem na własnym parkiecie z BK Ventspils.

W pierwszym meczu mistrzowie Polski wygrali na Łotwie 99:78. Teraz wystąpią bez podstawowego rozgrywającego Kamila Łączyńskiego, który przeszedł operację biodra i będzie pauzował jeszcze przez około trzy tygodnie.

Po pierwszej rundzie meczów grupowych obydwie drużyny mają identyczny bilans - trzy zwycięstwa i cztery porażki.

W Pucharze Europy Arka Gdynia w 9., przedostatniej kolejce podejmie Albę Berlin, pewną awansu do drugiej fazy rozgrywek. Zespół z Trójmiasta ma bilans 1-7, a rywale, którzy pierwszy mecz w Berlinie wygrali 82:68, 6-2.

Zawodniczki mistrza kraju CCC Polkowice czeka w środę trudna walka w 6. kolejce Euroligi z Nadieżdą Orenburg. Polkowiczanki mają o jedną wygraną więcej od rywalek (bilans CCC 3-2). W ostatniej kolejce pokonały we własnej hali Familę Schio 67:61, a Rosjanki, także przed własną publicznością, zwyciężyły ESBVA Lille Metropole aż 72:49.

W Pucharze Europy koszykarek zostaną rozegrane mecze ostatniej kolejki fazy grupowej. Pewne udziału w drugim etapie są już Wisła CanPack Kraków oraz InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp., gdyż obydwie prowadzą w tabelach i mają bilans 4-1.

Krakowianki zmierzą się z tureckim Besiktasem, wiceliderem tabeli i będą chciały zrewanżować się za wysoka porażkę w Stambule (71:100). Będzie to spotkanie o pierwsze miejsce w grupie. Akademiczki z Gorzowa Wlkp. zagrają ze szwedzkim Soerdetaelje, który nie odniósł jeszcze zwycięstwa w tej fazie.

Mecz Artego Bydgoszcz w Moskwie ze Spartakiem Widnoje, byłym mistrzem Euroligi, będzie - w przypadku wygranej Gorzowa Wlkp. - spotkaniem o druga lokatę, gdyż obydwie drużyny mają trzy zwycięstwa i dwie porażki.

Koszykarki Energi Toruń także walczą o awans do kolejnej fazy i zmierzą się z najsłabszą ekipą w swojej grupie grecką Niki z wyspy Lefkada, która nie wygrała jeszcze spotkania.

Do fazy play off awansują po dwie najlepsze drużyny z czterech grup w obydwu konferencjach oraz po dwa zespoły z trzecich miejsc z najlepszym bilansem. FIBA stworzy ranking od 1 do 24, który zadecyduje o parach fazy pucharowej. Pierwsze osiem drużyn będzie pewnych udziału w 1/8 finału, a ekipy z miejsc 9-24 zagrają w pre play off o prawo gry w gronie najlepszych 16 zespołów PE.

Kalendarz meczów polskich drużyn w europejskich pucharach:

wtorek, 11 grudnia

Puchar Europy koszykarzy, 9. kolejka

Arka Gdynia - Alba Berlin (20.30)

środa, 12 grudnia

Liga Mistrzów FIBA, 8. kolejka

Anwil Włocławek - BK Ventspils (gr. A, godz. 18.30)

Euroliga koszykarek, 6. kolejka

CCC Polkowice - Nadieżda Orenburg (gr. A, godz. 19.00)

Puchar Europy koszykarek, 6., ostatnia kolejka

Spartak Widnoje Moskwa - Artego Bydgoszcz (gr. A, godz. 16.00)



Wisła CanPack Kraków - Besiktas Stambuł (gr. C, godz. 18.30)



Energa Toruń - Niki Lefkada (gr. B, godz. 19)

czwartek, 13 grudnia

Puchar Europy koszykarek, 6., ostatnia kolejka

InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. - Soedertaelje Kings (gr. A, godz. 18.00)