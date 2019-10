​Europejskie puchary w koszykówce. Kolejny trudny wyjazd Anwilu

Anwil Włocławek w 2. kolejce Ligi Mistrzów FIBA koszykarzy czeka kolejny trudny mecz wyjazdowy - z wiceliderem hiszpańskiej ekstraklasy San Pablo Burgos. Polski Cukier Toruń zainauguruje te rozgrywki na własnym parkiecie spotkaniem z francuskim SIG Strasbourg.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Niesamowity rzut. Kosz był oddalony o ponad 30 metrów. Wideo © 2019 Associated Press

Włocławianie, mistrzowie Polski, w pierwszym meczu grupy B przegrali w Niemczech z RASTA Vechta 76:89. Ich hiszpański, wtorkowy rywal pokonał wówczas belgijski Telenet Giants Antwerpia 90:76. Ekipa z Burgos jest rewelacją początku sezonu w lidze ACB, wygrała pierwsze cztery mecze, a porażki doznała dopiero w sobotę z MoraBanc Andorra i zajmuje pozycję wicelidera w krajowych rozgrywkach.

Reklama

Torunianie, którzy w pierwszym meczu LM w grupie A walczyli jak równy z równym z innym zespołem z Hiszpanii - BAXI Manresa i przegrali w samej końcówce 81:85, zmierzą się z SIG Strasbourg. Francuzi, którym nie wiedzie się w krajowych rozgrywkach (bilans 1-4) pokonali belgijski Filou Ostenda 77:64.

Asseco Arkę Gdynia czeka w 4. kolejce PE koszykarzy trzeci wyjazd - tym razem do Dolomiti Trento. Dwa poprzednie spotkania wyjazdowe - w niemieckim Oldenburgu i czarnogórskiej Podgoricy zakończyły się sukcesami podopiecznych trenera Przemysława Frasunkiewicza. Włosi mają w gr. D identyczny dorobek jak gdynianie (2-1). W rozgrywkach krajowych po pięciu kolejkach zespół z Trydentu ma bilans 2-3.

Koszykarki Arki Gdynia po minimalnej porażce w Schio z Familą 47:51 zagrają w Eurolidze pierwszy raz w tym sezonie na własnym parkiecie - z francuskim BLMA Montpellier. Ekipa z Oksytanii uległa w pierwszej kolejce na własnym parkiecie czwartej drużynie minionego sezonu Sopron Basket 53:66. Podopieczne łotewskiego trenera Gundarsa Vetry wydają się być faworytem środowej rywalizacji.



Zdjęcie Trener Anwilu Włocławek Igor Milicić / Tytus Żmijewski / PAP

Spośród zespołów walczących w Pucharze Europy koszykarek w 2. kolejce najtrudniejsze zadanie czeka mistrza Polski CCC Polkowice, który poleci do Ankary. Tam jego rywalem będzie lider tabeli gr. C Orman Genclik, który pierwsze spotkanie wygrał w Szwecji z 3A Umea aż 109:65. Polkowiczanki uległy natomiast we własnej hali innej drużynie z Turcji - Bellona Kayseri (59:64). W tej kolejce wszystkie polskie zespoły zagrają na wyjeździe. Na zapleczu Euroligi, w dwóch konferencjach (podział geograficzny), rywalizuje 40 drużyn, a zdobywca pucharu premiowany jest występem w Eurolidze w kolejnej jej edycji.

Po 48 latach koszykarze Legii Warszawa wracają do gry z europejskimi przeciwnikami. Na Torwarze, gdzie 10 lat temu rozgrywano mecze fazy grupowej Eurobasketu, podejmą w środę w 1. kolejce Pucharu Europy FIBA dwukrotnego mistrza Finlandii Kataja Basket. Będzie to jedyny mecz "Wojskowych" w tym sezonie w europejskich pucharach w tej hali. Rywalami zespołu Tane Spaseva w gr. H będą także węgierski Egis Kormend i duński Bakken Bears. W tych rozgrywkach występują 32 zespoły podzielone na osiem grup. Do drugiej fazy wywalczą awans po dwie najlepsze z każdej z nich.

Terminarz meczów polskich drużyn w europejskich pucharach:

wtorek, 22 października

Liga Mistrzów FIBA, 2. kolejka

San Pablo Burgos - Anwil Włocławek (gr. B, godz. 20.30)

Polski Cukier Toruń - SIG Strasbourg (gr. A. godz. 18.30)

środa, 23 października

Puchar Europy koszykarzy, 4. kolejka

Dolomiti Energia Trydent - Asseco Arka Gdynia (gr. D, godz. 19.30)

Euroliga koszykarek, 2. kolejka

Arka Gdynia - BLMA Montpellier (gr. B, godz. 18.00)

Puchar Europy FIBA, 1. kolejka

Legia Warszawa - Kataja Basket Joensuu (gr. H, godz. 20.00)

Puchar Europy koszykarek, 2. kolejka

Orman Genclik Ankara - CCC Polkowice (gr. C, godz. 15.00)

Lulea BBK - Artego Bydgoszcz (gr. E, godz. 19.00)

czwartek, 24 października

Puchar Europy koszykarek, 2. kolejka

Ramla - InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. (gr. A, godz. 19.30)