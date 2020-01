Europejskie puchary w koszykówce. Anwil musi pokonać Teksut, by pozostać w grze

Koszykarze Anwilu Włocławek zmierzą się we wtorek we własnej hali z Teksuten Bandirma w 13., przedostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów FIBA. Muszą pokonać rywali, by zachować szanse na udział w play off, bo obecnie zajmują szósta lokatę (bilans 5-7).

W poprzedniej kolejce Anwil uległ nieoczekiwanie w Antwerpii Telenetowi 87:99. Włocławianie pokonali turecki Teksut w pierwszym meczu, na wyjeździe 87:86.

Debiutujący w europejskich pucharach Polski Cukier Toruń (bilans 2-10), który stracił już wcześniej szanse na występ w play off, zagra także z ekipą z Turcji - Telekomem Ankara, ale na wyjeździe. Rywale to lider tabeli gr. A. W Toruniu byli zdecydowanie lepsi i pokonali zespół trenera Sebastiana Machowskiego 95:73.

Koszykarki Arki Gdynia w 12. kolejce Euroligi będą chciały przełamać serię pięciu porażek. Podejmą Basket Sopron, z którym wygrały na Węgrzech 61:59. Spotkanie odbędzie się nietypowo we wtorek (tak jak wszystkie mecze 12. kolejki), ze względu na rozpoczynające się 6 lutego cztery turniej kwalifikacyjne do igrzysk olimpijskich Tokio 2020. Trzy z nich rozegrane zostaną w Europie: w Belgradzie, Bourges i Ostendzie. Polski zabraknie w tej rywalizacji, gdyż nie zdołała zakwalifikować się do ME 2019.

Sopron zajmuje obecnie piąta lokatę w tabeli grupy B z bilansem 5-6, a Arka plasuje się na ostatniej pozycji (3-8).

Koszykarki CCC Polkowice i Artego Bydgoszcz w środę rozegrają rewanżowe mecze 1/8 finału Pucharu Europy. Mistrzynie Polski z Dolnego Śląska są blisko awansu do najlepszej ósemki, po tym jak w pierwszym spotkaniu rozgromiły MBA Moskwa 83:60. Tym razem przyjdzie im stawić czoła rywalkom w stolicy Rosji. Artego czeka wyjazd do hiszpańskiej Salamanki, ale losy rywalizacji z Avenidą są już chyba rozstrzygnięte - w pierwszym meczu ekipa trenera Tomasza Herkta uległa faworytowi 64:78.

Stelmet Enea BC Zielona Góra w sobotę zmierzy się we własnej hali w 16. meczu w Zjednoczonej Lidze VTB z Niżnym Nowogrodem. Drużyna z Zielonej Góry z bilansem 6-9 zajmuje dziewiątą lokatę wśród 13 uczestników rozgrywek w Rosji. Zespół rywali jest 11. z bilansem 5-9.





Terminarz meczów polskich drużyn w rozgrywkach europejskich:

wtorek, 28 stycznia

Liga Mistrzów FIBA, 13. kolejka

Anwil Włocławek - Teksut Bandirma (gr. B, godz. 18.30)

Euroliga koszykarek, 12. kolejka

Arka Gdynia - Basket Sopron (gr. B, godz. 18.00)

środa, 29 stycznia

Liga Mistrzów FIBA, 13. kolejka

Telekom Ankara - Polski Cukier Toruń (gr. A, godz. 18.00)

Puchar Europy koszykarek, rewanżowe mecze 1/8 finału

MBA Moskwa - CCC Polkowice (godz. 17.00)

Avenida Perfumerias Salamanka - Artego Bydgoszcz (godz. 20.30)

sobota, 1 lutego

Zjednoczona Liga VTB

Stelmet Enea BC Zielona Góra - Niżny Nowogród (18.00)