Izraelski zespół Ironi Nes Ziona już raz w tych rozgrywkach został pokonany przez koszykarzy Arged BM Slam Stal Ostrów Wlkp. W fazie grupowej Polacy zwyciężyli 93-86. Teraz obie ekipy grają w finale europejskiego pucharu FIBA, a polska drużyna stoi przed historyczną szansą. Mecz jednak odbywa się w Izraelu, w Tel Awiwie.

Stal Ostrów Wlkp. startowali w rozgrywkach FIBA Europe Cup wraz z Anwilem Włocławek, ale on odpadł w play-off, pokonany przez grecki zespół Iraklis Saloniki. Ostrowianie natomiast wygrali swoją grupę, w której byli lepsi właśnie od Ironi Nes Ziona z Izraela, Szolnoki Olajbányász z Węgier oraz portugalskiego Sportingu. Potem rozpędzeni pokonali w kolejnych fazach rozgrywek play-off (w bańce turniejowej w Hertogenbosch w Holandii) zespół Hoeroes Den Bosch i Belfius Mons-Hainaut z Belgii. W ten sposób Polacy znaleźli się w Final Four, rozgrywanym w Tel Awiwie w Izraelu.



Na nim odnieśli duży sukces, eliminując rumuński zespół CSM Oradea. I tak znaleźli się w finale Europe Cup, gdzie ich rywalem był ponownie Ironi Nes Ziona, pokonany już przez polski zespół w fazie grupowej 93-86.

Jednakże izraelska drużyna grała we własnej hali w Tel Awiwie, w obecności aż 5 tysięcy widzów! Co prawda, nawet dla niej było to zaskakujące, bo cały sezon rozgrywali bez widzów. Ponadto trzeba pamiętać, że budżet Ironi Nes Ziona jest bez porównania wyższy niż Stali, no i wreszcie żaden polski klub nigdy nie zdobył żadnego europejskiego pucharu w koszykówce. Jedynie Olimpia Poznań w 1993 roku, Prokom Trefl Sopot w 2003 roku i Lotos Gdynia wdwukrotnie meldowały się w finale.





Arged BM Slam Stal Ostrów Wlkp. - Ironi Nes Ziona

