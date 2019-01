Euroliga: Pierwsza porażka UMMC Jekaterynburg w rozgrywkach

Koszykarki CCC wygrały w Polkowicach z francuskim ESBVA Lille Metropole 86:66 w meczu 11. kolejki gr. A Euroligi. Mistrzynie Polski mają sześć zwycięstw i pięć porażek. Sensację w Pradze sprawiło USK ZVVZ, które pokonało mistrza UMMC Jekaterynburg 82:73.

Zdjęcie UMMC Jekaterynburg - ZVVZ USK Praga /Getty Images



To pierwsza porażka ekipy z Jekaterynbyrga w sezonie. Do wygranej poprowadziła zespół słowackiej trenerki Natalii Hejkovej Amerykanka Alyssa Thomas, która była bliska triple-double. Przeciw UMMC uzyskała 22 pkt, 11 zbiórek i dziewięć asyst.



Tym samym jedyną niepokonaną drużyną w całych rozgrywkach jest w gr. B inny rosyjski zespół Dynamo Kursk. Do 11. wygranej, tym razem na wyjeździe z Fenerbahce Stambuł, poprowadziła drużynę z Kurska Amerykanka Breanna Stewart. Mistrzyni WNBA z Seattle Storm miała 33 pkt i dziewięć zbiórek.