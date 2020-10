Euroliga koszykarzy. Zmiany w regulaminie zatwierdzone, Zenit bez walkowerów

Kluby uczestniczące w rozgrywkach Euroligi zaakceptowały zmiany regulaminu dotyczące zniesienia kary walkoweru w przypadku zainfekowania koronawirusem wielu koszykarzy jednego zespołu i niemożności rozegrania meczu.

Tym samym dwa walkowery nałożone na Zenit Sankt Petersburg z Mateuszem Ponitką zostały cofnięte.

Prawo zadziałało - zgodnie z intencją władz Euroligi - wstecz. Zmiana przepisów oznacza, że walkowery zostają cofnięte, a siedem odwołanych meczów - cztery w Eurolidze i trzy w Pucharze Europy będzie można rozegrać w innym terminie.

Przyjęto, że termin odwołanych już meczów oraz ewentualnych kolejnych nierozegranych z powodu pandemii spotkań będzie można przekładać maksymalnie trzy razy. Mecze muszą odbyć się w wyznaczonym czasie: do 22 grudnia rywalizacja sezonu regularnego w Pucharze Europy, do 23 lutego 2021 - fazy Top 16 w PE, do 13 kwietnia - mecze sezonu regularnego, zaś do 5 maja spotkania play off w Eurolidze.

W przypadku, gdyby nie doszło do rozegrania meczu zespół, z winy którego przekładano termin spotkania za pierwszym razem zostanie ukarany walkowerem 0:20.

Zgodnie z regulaminem rozgrywek przyjętym latem w przypadku braku możliwości skompletowania ośmioosobowego składu z powodu zakażenia koronawirusem drużyna była karana walkowerem 0-20.

Do takiej sytuacji doszło w minionych dwóch tygodniach w PE i Eurolidze. W tych ostatniej rywalizacji najlepszych klubów w Europie sprawa dotyczyła Zenita z Mateuszem Ponitką (reprezentant Polski także został zakażony) oraz francuskiego ASVEL Villeurbanne.

W obydwu zespołach wykryto po kilkanaście przypadków zakażenia - Zenit otrzymał dwa walkowery za nierozegranie meczów 3. i 4. kolejki w Hiszpanii - z CD Saski Baskonia Vitoria i BC Valencia. ASVEL nie przystąpił do pojedynków z Panathinaikosem Ateny i Crveną Zvezdą Belgrad na własnym boisku. Obydwie ekipy, w których wykryto infekcje wśród koszykarzy i trenerów, są nadal na kwarantannie.

Akcjonariusze - kluby Euroligi podczas zdalnego posiedzenia zarządu wyraziły potrzebę zachowania elastyczności i reagowania na każdą możliwą sytuację związaną z pandemią koronawirusa, przy jednoczesnym poszanowaniu nadrzędnych zasad jakimi są: ochrona zdrowia uczestników rozgrywek, zachowania regularności i integralności rozgrywek sezonu 2020/21 oraz uczciwości sportowej rywalizacji.

