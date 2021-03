​Euroliga koszykarzy. Zenit z Ponitką przegrał z wiceliderem CSKA Moskwa 74:86

Zenit Sankt Petersburg z Mateuszem Ponitką przegrał na własnym parkiecie z wiceliderem tabeli CSKA Moskwa 74:86 w meczu 32. kolejki Euroligi koszykarzy. Polak uzyskał dziewięć punktów i miał najwięcej w Zenicie zbiórek - osiem.

27-letni reprezentant kraju przebywał na parkiecie najdłużej spośród graczy Zenita - 32 minuty. Trafił obydwa rzuty za dwa punkty oraz pięć z ośmiu wolnych. Oprócz ośmiu zbiórek miał także cztery asysty, przechwyt i dwie straty. Wszystkie te statystyki złożyły się na drugi pod względem wysokości wskaźnik efektowności w ekipie Sankt Petersburga - 18.



Wśród gospodarzy najskuteczniejszy był Amerykanin Billy Baron - 24, a w zespole CSKA Niemiec Johnnes Voigtmann - 21 pkt. Były lider Zastalu Zielona Góra Duńczyk Iffe Lundberg uzyskał dla moskwian 8 pkt, miał cztery zbiórki i dwie asysty.



Była to 14. przegrana Zenita, który z bilansem 17-14 zajmuje dziewiątą lokatę. Drużyna prowadzona przez hiszpańskiego trenera Xaviego Pascuala do rozegrania jeszcze zaległe spotkania z Panathinaikosem Ateny (12 kwietnia), przekładane już dwa razy z powodu pandemii COVID-19.



CSKA (21-10) zwycięstwem nad Zenitem zapewniło sobie udział w play off. Wcześniej uczynił to lider tabeli - FC Barcelona (23-8). Najbliższy mecz w Eurolidze Zenit rozegra 2 kwietnia we własnej hali z LDLC ASVEL Villeurbanne.