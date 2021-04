Euroliga koszykarzy. Zenit Sankt Petersburg z Mateuszem Ponitką awansował do play-off

Zenit Sankt Petersburg z Mateuszem Ponitką rozgromił na swoim parkiecie Panathinaikos Ateny 112:83 w zaległym meczu Euroligi koszykarzy i awansował do play off tych rozgrywek. Polak był czołowym graczem - uzyskał 11 pkt, miał osiem przechwytów i siedem zbiórek.

27-letni reprezentant przebywał na parkiecie 31 minut, trafił trzy z sześciu rzutów za dwa punkty i wszystkie pięć wolnych. Liczba przechwytów i zbiórek to najlepsze osiągnięcia w Zenicie. Polak miał też dwie asysty i stratę. Te wszystkie elementy złożyły się na drugi w zespole z Sankt Petersburga wskaźnik efektywności - 25. Najwyższy miał Kanadyjczyk Kevin Pangos (41), który rzucił 33 pkt i zapisał na swoje konto aż 11 asyst.

Drużyna hiszpańskiego trenera Xaviego Pascuala z bilansem 20-14 zajęła ósme miejsce, wyprzedzając BC Valencia (19-15). W ćwierćfinale Zenit zmierzy się z liderem FC Barceloną (24-10).

Ponitka wystąpił we wszystkich 34 meczach sezonu zasadniczego, wychodząc w pierwszej piątce 26 razy. Zdobywał średnio 8,4 pkt, miał 5,2 zbiórek (najwięcej w zespole), 3,2 asysty i 1 przechwyt. Pod względem średniej wysokości wskaźnika efektywności był drugi w Zenicie - 14,1, minimalnie za Pangosem - 14,3. To drugi sezon Polaka w barwach klubu z Sankt Petersburga.

Inne pary ćwierćfinałowe tworzą: CSKA Moskwa (2. miejsce, 23-10) i Fenerbahce Beko Stambuł (7. miejsce, 20-14), Anadolu Efes Sambuł (3. miejsce, 22-12) i Real Madryt (6., 20-14) oraz AX Armani Mediolan (4. miejsce, 21-13) i Bayer Monachium (5. miejsce, 21-13). Do rozegrania pozostał jeden zaległy mecz CSKA - Panathinaikos (14 kwietnia), ale nie ma on wpływu na układ tabeli.

Rywalizacja (do trzech zwycięstw) rozpocznie się w 1/4 finału 20 kwietnia i zakończy najpóźniej 5 maja. Zwycięzcy awansują do turnieju Final Four (28-30 maja), który ma się odbyć w Kolonii.

