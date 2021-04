​Euroliga koszykarzy. Zenit bez Ponitki wygrał w Barcelonie

Koszykarze Zenita Sankt Petersburg - bez kontuzjowanego reprezentanta Polski Mateusza Ponitki - wygrali na wyjeździe z Barceloną 76:74 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Euroligi.

Polak kilka dni temu, w ostatnim meczu w lidze VTB, doznał kontuzji lewej nogi. Do tej pory klub nie poinformował o jego stanie zdrowia. Według nieoficjalnych informacji Ponitka ma przejść kolejne badania pod koniec kwietnia.

O urazie, który może być poważny i wykluczyć jednego z liderów reprezentacji Polski nawet z czerwcowych kwalifikacji olimpijskich w Kownie, o czym jako pierwszy napisał w mediach społecznościowych jeden z litewskich dziennikarzy zajmujących się koszykówką.

Zenit wygrał wyraźnie drugą kwartę (27:13) i prowadził w drugiej części spotkania, aż do 38 minuty. Wtedy gospodarze, mający w składzie Pau Gasola, a na ławce trenerskiej Litwina Sarunsa Jasikeviciusa, doprowadzili do remisu 68:68.

Końcówka należała jednak do gości, którzy do play off przystąpili z ósmej pozycji. Barcelona była najlepszą drużyną sezonu zasadniczego.

W zespole z Rosji, prowadzonym przez hiszpańskiego trenera Xaviego Pascuala (właśnie przedłużył kontrakt na kolejne trzy sezony), najlepszym graczem był Kanadyjczyk Kevin Pangos - 19 pkt, dziewięć asyst, trzy zbiórki i tylko jedna strata. W ekipie gospodarzy 18 pkt uzyskał Brandon Davies.

Drugi mecz w Barcelonie odbędzie się w piątek. Rywalizacja play off toczy się do trzech zwycięstw.