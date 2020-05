Wznowienie rozgrywek Euroligi koszykarzy stoi pod znakiem zapytania. Kapitanowie i zawodnicy 18 drużyn uczestniczących w tej rywalizacji podczas wideokonferencji opowiedzieli się za zakończeniem sezonu z powodu pandemii koronawirusa – poinformował dziennik "Marca".

Na stronie Euroligi nie ukazała się jednak żadna informacja dotyczącą wideokonferencji.

Decyzja klubów w sprawie kontynuacji bądź zakończenia sezonu 2019/20, która ma być wiążąca dla władz tych rozgrywek, ma zapaść na początku najbliższego tygodnia.



Koszykarze zwracali uwagę na fakt, iż epidemia koronawirusa przebiega z różnym nasileniem w różnych krajach i na obecnym etapie trudno przewidzieć, kiedy zostanie opanowana we wszystkich państwach do tego stopnia, iż będzie możliwy powrót do rywalizacji.



Rozgrywki Euroligi, w których występuje Mateusz Ponitka w Zenicie Sankt Petersburg, oraz prowadzonego przez tę samą organizację Pucharu Europy z Adamem Waczyńskim w barwach Unicai Malaga, zostały zawieszone w połowie marca.



Pierwotnie 24 maja miał się odbyć finałowy mecz turnieju Final Four Euroligi w Kolonii. Impreza została odwołana 16 kwietnia. Tytułu broni CSKA Moskwa.

