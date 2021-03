​Euroliga koszykarzy. Ponitka z double-double, ale porażka Zenita w Pireusie 61:75

Mateusz Ponitka był czołowym koszykarzem Zenita Sankt Petersburg - miał double-double - zdobył 10 pkt i miał 11 zbiórek (najwięcej w ekipie), ale jego zespół uległ w Pireusie Olympiakosowi 61:75 w meczu 29. kolejki Euroligi. O porażce przesądziła ostatnia kwarta, przegrana aż 5:21.

27-letni reprezentant Polski przebywał na parkiecie 27 minut i trafił wszystkie trzy rzuty za dwa punkty, jeden z trzech zza linii 6,75 m oraz jeden z dwóch wolnych. Miał także 11 zbiórek, dwa przechwyty i trzy straty, co złożyło się na najwyższy w Zenicie wskaźnik efektywności - 16. Identyczny wskaźnik miał najlepszy strzelec Zenita Kanadyjczyk Kevin Pangos - 20 pkt i siedem asyst.



Ponitka i Pangos podczas mistrzostw świata juniorów do lat 17 w 2010 roku w Hamburgu, w których Polska wywalczyła srebrny medal, a Kanada brązowy, zostali wybrani do pierwszej piątki turnieju.



Liderem Olympiakosu był 38-letni rozgrywający Vassilis Spanoulis - 16 pkt i trzy zbiórki.



To druga z rzędu i szósta w ostatnich ośmiu meczach przegrana zespołu prowadzonego przez hiszpańskiego trenera Xaviego Pascuala. Zenit z bilansem 16-12 spadł na ósmą pozycję. Liderem jest FC Barcelona (21-8), która po czwartkowym zwycięstwie - nad Realem Madryt 81:76, zapewniła sobie udział w play off.



Ponitka i jego koledzy mają do rozegrania jeszcze zaległe spotkania z Panathinaikosem Ateny przekładane już dwa razy z powodu pandemii COVID-19. Najnowszy termin pojedynku to 12 kwietnia.



Najbliższy mecz w Eurolidze Zenit rozegra 18 marca we własnej hali z hiszpańską drużyną TD Systems Baskonia Vitoria.