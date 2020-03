Euroliga koszykarzy. Mecz zespołu Ponitki bez publiczności

Euroliga koszykarzy nie wprowadziła zasady rozgrywania meczów bez publiczności w związku z epidemią koronawirusa. Zasady bezpieczeństwa i podejmowane środki ustala z organizatorami każdego spotkania. Zenit Sankt Petersburg z Mateuszem Ponitką zagra w Lyonie z ASVEL bez fanów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koszykówka. Michał Sokołowski dla Interii: Nie brakowało nam Waczyńskiego i Ponitki. Wideo INTERIA.TV

Na mecz we Francji akredytowani zostali natomiast dziennikarze.

Reklama

Cztery spotkania 29. kolejki (12 i 13 marca) odbędą się w obecności kibiców (po dwa w Rosji i Turcji). Natomiast w Tel Awiwie mecz Maccabi z Kirolbet Baskonią Vitoria będzie mogło obejrzeć maksimum 5000 rodzimych fanów.

Z kolei najbardziej drastyczne ograniczenia dotknęły trzy spotkania: w Mediolanie (Armani - Olympiakos Pireus), Madrycie (Real - Crvena Zvezda Belgrad) i Barcelonie (Barca - Żalgiris Kowno). Zabraknie tam publiczności i mediów, a do hal wejdą tylko akredytowani pracownicy firmy produkującej przekaz telewizyjny.

We wszystkich halach podjęto środki bezpieczeństwa dotyczące kontaktów mediów z koszykarzami i trenerami ograniczając je do minimum, m.in. zamknięto dostęp dziennikarzy do szatni.

Ponitka wrócił na początku marca do składu Zenita po ponadmiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją stawu skokowego. Klub z Rosji z bilansem 8-20 zajmuje ostatnie miejsce w 18-zespołowej Eurolidze. Faza zasadnicza powinnna zakończyć się 10 kwietnia. Po niej osiem najlepszych drużyn ma grać w play off o awans do turnieju finałowego Final Four. Zaplanowano go na 22-24 maja w Kolonii.