Mateusz Ponitka z Zenita Sankt Petersburg wraca do formy po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej kontuzją stawu skokowego - jego ekipa pokonała po dogrywce Żalgiris Kowno 76:75 w meczu 28. kolejki Euroligi koszykarzy. Polak w 23 minuty uzyskał osiem pkt i miał cztery zbiórki.

Trafił trzy z sześciu rzutów za dwa punkty i dwa z trzech wolnych. Miał asystę i dwie straty. Zenit po raz drugi w sezonie był lepszy od Żalgirisu.

Ponitka, który urazu doznał 27 stycznia w spotkaniu Ligi VTB, co wykluczyło go z występu w reprezentacji Polski w eliminacjach ME 2021 (Polacy przegrali z Izraelem 71:75 w Gliwicach i sensacyjnie pokonali mistrzów świata Hiszpanów 80:69 w Saragossie) i miał pauzować około sześciu tygodni, wrócił na parkiet nieco wcześniej. Grał już we wtorek w Eurolidze przeciw mistrzowi CSKA Moskwa (zdobył punkt w przegranym meczu 78:86).

Klub Sankt Petersburga, w którym w lutym dokonano zmiany trenera - Hiszpana Joana Plazę zastąpił jego rodak Xavi Pascual, wygrał ósme spotkanie, ale z bilansem 8-20 zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.

To był trzeci uraz 26-letniego Ponitki w sezonie. W listopadzie miał problemy z łydką, a uraz głowy i wstrząśnienia mózgu doznane 6 grudnia, w meczu Euroligi z LDLC ASVEL Villeurbanne, wykluczyło go z gry na dwa tygodnie.