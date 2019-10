Euroliga koszykarzy. Mateusz Ponitka jedynym Polakiem w rozgrywkach

Mateusz Ponitka, jeden z liderów reprezentacji, będzie jedynym polskim koszykarzem w prestiżowej Eurolidze, czyli rywalizacji najlepszych klubów w Europie. Czwarty raz z rzędu zabraknie polskiej drużyny. W rozpoczynającej się w czwartek rywalizacji tytułu broni CSKA Moskwa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ koszykarzy. Trzecia porażka Polaków. Zagrają o siódme miejsce. Wideo INTERIA.TV

26-letni Ponitka w lipcu został zawodnikiem Zenita Sankt Petersburg, który otrzymał "dziką kartę" od organizatorów i zadebiutuje w Eurolidze. Drugą ekipą dołączoną na takich samych zasadach jest Bayern Monachium.

Reklama

To będzie trzeci sezon Polaka w tych rozgrywkach - po występach w barwach Asseco Gdynia (2012/13) i Stelmecie Enea BC Zielona Góra (2015/16).

20. sezon Euroligi stoi pod znakiem powrotów do Europy koszykarzy i trenerów z NBA. Chimki Moskwa zatrudniły mistrza NBA z 2016 r. z Cleveland Cavaliers Timofieja Mozgowa, FC Barcelona Czarnogórzanina Nikolę Mirotica, mającego hiszpańskie obywatelstwo, który w NBA spędził ostatnie pięć sezonów, Maccabi Fox Tel Awiw Omri Casspiego (miniony sezon Memphis Grizzlies).

Szkoleniowcem Armani został Włoch Ettore Messina, który był ostatnio asystentem Gregga Popovicha w San Antonio Spurs i zastępował słynnego trenera w roli pierwszego coacha w play off NBA 2018 po tym, jak Amerykanin opuścił kilka spotkań ze względu na śmierć żony. W Europie Messina zdobył cztery razy mistrzostwo Euroligi - z Virtusem Bolonia w 1998 i 2001 r. oraz CSKA Moskwa 2006 i 2008 r.

Faworyci to najlepsze drużyny minionych lat: Real Madryt, najbardziej utytułowany zespół Euroligi (10 tytułów), obrońca tytułu CSKA Moskwa, choć stracił trzech podstawowych graczy (Francuz Nando de Colo przeniósł się do Fenerbahce, Hiszpan Sergio Rodriguez do Armani, a Cory Higgins do FC) oraz FC Barcelona i Fenerbahce Stambuł.

Te dwa ostatnie kluby oprócz mocnych składów mają na ławkach znakomitych szkoleniowców. Fenerbahce szósty sezon z rzędu poprowadzi Serb Zeljko Obradovic, najbardziej utytułowany trener Euroligi (dziewięć mistrzostw z pięcioma różnymi ekipami, w tym cztery z Panathinaikosem Ateny), a FC Barcelona jego rodak, 70-letni Svetislav Pesic, który mistrzostwo z tym klubem wywalczył w 2003 r.

Polskim akcentem w prestiżowych rozgrywkach będą sędziowie: Marcin Kowalski, Piotr Pastusiak, Tomasz Trawicki i Jakub Zamojski.

Sezon zasadniczy potrwa od 3 października do 10 kwietnia 2020. W play off zagra osiem najlepszych zespołów po pierwszym etapie. Rywalizacja do trzech zwycięstw wyłoni czterech finalistów, którzy w Kolonii (po raz pierwszy to miasto będzie gospodarzem Final Four) w dniach 22-24 maja zmierzą się o trofeum. W sezonie 2018/19 w finale w baskońskiej Vitori CSKA Moskwa pokonało Anadolu Efes Stambuł 91:83 sięgając po swój ósmy tytuł w historii.

Euroliga w latach 1958-96 nosiła nazwę Puchar Europy Mistrzów Krajowych. Największe sukcesy polskich drużyn w tamtym okresie to trzecia lokata Polonii Warszawa (1960), czwarta Lecha Poznań (1959) oraz ćwierćfinały Legii Warszawa (1958, 1961, 1962, 1964) i Wisły Kraków (1963, 1965).

Po reformie formuły w 1988 roku Polskę reprezentowało w najważniejszych rozgrywkach Starego Kontynentu pięć drużyn: Lech Poznań w 1990 roku (występował w najlepszej ósemce), Śląsk Wrocław w latach 2001-04, Prokom Trefl (potem jako Asseco Gdynia) w latach 2004-13, PGE Turów Zgorzelec (2014/15) i Stelmet BC Zielona Góra (2013/14 oraz 2015/16). Największy sukces to udział Asseco Gdynia w ćwierćfinale w 2010 r. (porażka z Olympiakosem Pireus 1-3).