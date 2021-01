​Euroliga koszykarek. Wyniki i tabela grupy B

Mistrz Polski VBW Arka nie awansował do drugiej fazy rozgrywek Euroligi koszykarek. Gdynianki przegrały wszystkie mecze zarówno na grudniowym turnieju w Stambule, jak i w styczniu w Pradze, gdzie uległy Asvel Lyon 76:79, Fenerbahce Stambuł 57:88 oraz ZVVZ USK 67:80.

Sensacją w tej grupie jest przegrana mistrza Czech ZVVZ z francuskim Lyonem właśnie Pradze (74:85), która oznacza dla gospodarza drugiej +bańki+ koniec występów w Eurolidze w tym sezonie. Awans uzyskały bowiem Fenerbahce Stambuł oraz LDLC Lyon.



W innych grupach rywalizacja zakończy się 24 stycznia oraz 18 lutego - w gr. A, w której nie rozegrano wszystkich meczów w grudniowym terminie z powodu zakażeń koronawirusem w drużynie Izmit Belediyespor.



Dwie najlepsze drużyny z każdej z czterech grup po dwóch turniejach awansują do ćwierćfinałów. Mają zostać rozegrany w systemie mecz i rewanż w jednym miejscu (17 i 19 marca). Zwycięzcy awansują do turnieju finałowego - Final Four, który zaplanowany został na kwiecień (16-18 kwietnia).



Z powodu Covid-19 zmieniono format rozgrywek w sezonie 2020/21 wprowadzając system turniejowy i podział na cztery, a nie dwie grupy. Zmiany systemu rozgrywek miały zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem eliminując częste, cotygodniowe podróże zespołów na mecze grupowe Euroligi. Niezależnie od nowej formuły rozgrywek koronawirus dał się jednak koszykarkom we znaki - dwie tureckie ekipy Galatasaray i Izmit nie przystąpiły w grudniu do rywalizacji z powodu wykrytych zakażeń.





tabela gr. B:

pkt M Z P kosze

1. Fenerbahce Stambuł 11 6 5 1 481:416

2. LDLC Asvel Lyon 10 6 4 2 481:424

3. USK ZVVZ Praga 9 6 3 3 459:483

4. VBW Arka Gdynia 6 6 0 6 403:501