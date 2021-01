​Euroliga koszykarek. VBW Arka Gdynia w drugim turnieju walczyć będzie w Pradze

Mistrz Polski koszykarek VBW Arka Gdynia w drugim turnieju Euroligi walczyć będzie w +bańce+ w Pradze, a rywalami w gr. B będą kolejno LDLC Asvel Lyon, Fenerbahce Stambuł i gospodarz ZVVZ USK - poinformowała FIBA. Ta faza rozgrywek rozpocznie się 19 stycznia.

Gdynianki w pierwszym turnieju, rozegranym w 'bańce' w Stambule, nie zdołały wygrać żadnego meczu. Dodatkowo po powrocie do kraju okazało się, że kilka zawodniczek otrzymało pozytywny wynik na obecność koronawirusa. Klub informował jednak, że koszykarki nie miały żadnych objawów choroby.



Z powodu Covid-19 zmieniono format rozgrywek Euroligi wprowadzając system turniejowy i podział na cztery, a nie dwie grupy.



Gospodarzami styczniowych meczów w innych grupach będą Salamanka (gr. A), włoskie Schio (gr. B) oraz francuskie Bourges (gr. D). Mecze odbędą się w dniach 18 - 22 stycznia.



Zmiana formatu rozgrywek miała zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem eliminując częste, cotygodniowe podróże zespołów na mecze grupowe Euroligi. Okazało się jednak, że "bańka" nie była szczelna. Tuż przed grudniową rywalizacją wycofały się z powodu licznych zachorowań na COVID-19 dwie tureckie ekipy Galatasaray i Izmit.



Dwie najlepsze drużyny z każdej z czterech grup po dwóch turniejach awansują do ćwierćfinałów.



Każdy z ćwierćfinałów ma zostać rozegrany w systemie mecz i rewanż, ale ponownie w jednym miejscu, w terminie 14-21 marca 2021. Zwycięzcy awansują do turnieju finałowego - Final Four, który zaplanowany został na kwiecień.



Terminarz meczów VBW Arki Gdynia w 'bańce' w Pradze:



19 stycznia: VBW Arka Gdynia - LDLC Asvel Lyon (godz. 16.00)

21 stycznia: Fenerbahce Stambuł - Arka (godz. 16.00)

22 stycznia: ZVVZ USK Praga - Arka (godz. 19.00)