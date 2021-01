Euroliga koszykarek. VBW Arka Gdynia – LDLC Asvel Feminin Lyon 76:79

Koszykarki VBW Arki uległy w Pradze LDLC Asvel Feminin Lyon 76:79 (24:18, 18:28, 13:16, 21:17) i poniosły czwartą kolejną porażkę w grupie B Euroligi. Pierwszy mecz tych zespołów gdynianki przegrały w Stambule 57:89. Rywalizacja ponownie odbywa się w turniejowej "bańce".

Pierwszy turniej grupy B odbył się na początku grudnia w Stambule. Zawodniczki VBW Arki poniosły komplet trzech porażek, a na inaugurację euroligowych zmagań wysoko przegrały z LDLC Asvel Feminin Lyon 57:89.

W rewanżu mistrzynie Polski ponownie musiały uznać wyższość francuskiej drużyny 76:79, ale tym razem zaprezentowały się zdecydowanie lepiej niż w pierwszej konfrontacji i były bliskie sprawienia sporej niespodzianki.

Podopieczne trenera Gundarsa Vetry w świetnym stylu rozpoczęły to spotkanie, bowiem w 4. minucie prowadziły 9:0, a za chwilę 11:4. Co prawda rywalki doprowadziły do remisu 18:18, ale pod koniec pierwszej kwarty dwie "trójki" trafiła Angelika Slamova i po 10. minutach było 24:18 dla Arki.

Początek drugiej kwarty nie był jednak zbyt udany dla polskiego zespołu. W ciągu 180 sekund ekipa z Lyonu zdobyła 12 punktów, podczas kiedy gdynianki powiększyły swój dorobek tylko o dwa "oczka" i w 13. minucie przegrywały 26:30.

Od tego momentu koszykarki Asvel utrzymywały nieznaczną przewagę, a na początku czwartej kwarty po akcji Nayo Raincock-Ekunwe wygrywały już różnicą dziewięciu punktów - 64:55. Zawodniczki Arki nie zamierzały uznać się za pokonane i natychmiast zrewanżowały się trzema trójkami. Kolejno trafiały Laura Miskiniene, Marissa Kastanek oraz Alice Kunek i w 33. minucie był remis 64:64.

Po niesportowym faulu Ingrid Tanqueray i dwóch osobistych Barbory Balintovej oraz rzucie Kunek gdynianki wyszły nawet w 36. minucie na prowadzenie 72:71, jednak dramatyczna końcówka należała do przeciwniczek.

24 sekundy przed ostatnią syreną było 79:76 dla francuskiej drużyny, ale w posiadaniu piłki była Arka. Liderki polskiej ekstraklasy mogły doprowadzić do dogrywki, jednak dwa rzuty Balintovej zza linii 6,75 metra nie znalazły drogi do kosza.

W drugim wtorkowym meczu grupy B ZVVZ USK Praga zmierzy się z Fenerbahce Stambuł. W czwartek, także o godz. 16, gdynianki zagrają z Fenerbahce, a w piątek o 19 ich rywalem będą gospodynie imprezy.

VBW Arka Gdynia - LDLC Asvel Feminin Lyon 76:79 (24:18, 18:28, 13:16, 21:17)

Punkty:

VBW Arka: Alice Kunek 21, Barbora Balintova 21, Laura Miskiniene 9, Artemis Spanou 9, Angelika Slamova 9, Marissa Kastanek 7, Sonja Greinacher 0, Amalia Rembiszewska 0.

LDLC Asvel Feminin: Aleksandra Crvendakic 16, Nayo Raincock-Ekunwe 15, Ingrid Tanqueray 14, Alysha Clark 11, Michelle Plouffe 8, Sara Chevaugeon 7, Marine Johannes 6, Helena Ciak 2, Marine Fauthoux 0.

Autor: Marcin Domański

md/ krys/

