- Mimo wygranej w Ankarze 88:72, nie czujemy się już uczestnikiem fazy grupowej Euroligi koszykarek. Botas to wciąż groźny zespół, którego nie wolno lekceważyć - powiedział prezes Arki Bogusław Witkowski przed środowym rewanżowym meczem eliminacyjnym w Gdyni.

- Na ten wynik złożyły się dwa czynniki. Zawodniczki Botasu zagrały z pewnością jedno ze swoich słabszych spotkań, natomiast nam wyszedł znakomity mecz. Cały czas graliśmy pewnie i to co sobie założyliśmy, w czym duża zasługa mądrości naszej rozgrywającej Barbory Balintovej. Nawet kiedy rywalki zmniejszyły straty do sześciu punktów, nie było u nas widać nerwowości - zauważył.

Prezes Arki przekonuje, że o sukcesie jego zespołu w dużej mierze przesądziła świetna postawa na tablicach oraz skuteczna gra z obwodu.

- W tym pierwszym elemencie znakomicie wypadły Sonja Greinacher, a zwłaszcza Maria Papowa, która zebrała 16 piłek, z czego sześć w ataku. Trafiliśmy także 12 trójek przy sześciu takich rzutach gospodyń. Cztery zapisała na swoim koncie Marissa Kastanek, a trzy Angelika Slamova. Poza tym bardzo dobre zmiany dały Amalia Rembiszewska i Kamila Podgórna - ocenił.

Pomimo wysokiego zwycięstwa w pierwszym spotkaniu prezes gdyńskiego klubu uważa, że losy tej rywalizacji nie zostały rozstrzygnięte.

- Nie czujemy się już uczestnikiem fazy grupowej Euroligi. Botasu nie wolno lekceważyć, bo to wciąż groźny zespół. Rywalki na pewno się nie poddadzą i jeśli zobaczą cień szansy, bedą walczyć. Ten zespół budowany był nie tylko po to, aby zdobyć medal w lidze tureckiej, ale także z myślą o Eurolidze, w której miał odegrać znaczącą rolę, czyli awansować co najmniej do play off. W przerwie meczu w Ankarze widać było, że w tej ekipie jest bardzo nerwowo - stwierdził.

W poniedziałek do Gdyni dotarła już reprezentantka Australii Rebecca Allen, ale nie wiadomo, czy wystąpi w rewanżu, który odbędzie się w środę o godz. 18.

- Allen ma za sobą pięć ciężkich meczów w Pucharze Azji, a także długą podróż z Indii. Musi również przejść rutynowe badania lekarskie. We wtorek powinna już trenować z zespołem, ale bardziej bym liczył na jej wsparcie mentalne z ławki niż bezpośrednią pomoc na boisku. Najważniejsze jednak, że jest już nami - podsumował.

Jeśli zawodniczki Arki okażą się lepsze od Botasu, trafią do grupy B Euroligi, w której znalazły się Dynamo Kursk, Fenerbahce Stambuł, Sopron Basket, Famila Basket Schio, Spar Citylift Girona, Lyon Asvel Feminin oraz zwycięzca rywalizacji w parze BLMA Montpellier - Olympiakos Pireus. Pierwsze spotkanie Francuzki wygrały w Grecji 66:63.

Marcin Domański