Koszykarki Arki Gdynia zmierzą się w grupie A Euroligi 2020/21 m.in. z Fenerbahce Stambuł, Dynamem Kursk i USK ZVVZ Praga. Losowanie odbyło się w siedzibie FIBA Europe w Monachium.

Mistrza Polski czeka także rywalizacja z inną rosyjską drużyną Nadieżdą Orenburg, ale udało się uniknąć najsilniejszej drużyny Euroligi i najbardziej dalekiego wyjazdu do UMMC Jekaterynburg.

Pozostali rywale koszykarek łotewskiego szkoleniowca Gundarsa Vetry to hiszpańska Salamanka, francuski Lyon oraz lepszy z kwalifikacyjnej rywalizacji między węgierskim DVTK Miszkolc a tureckim Izmitem Belediyespor.



W rozgrywkach, które w minionym sezonie nie zostały dokończone z powodu pandemii koronawirusa, rywalizować będzie ponownie 16 drużyn. O terminie rozpoczęcia rywalizacji oraz warunkach organizacyjnych, w jakich prowadzone będą mecze, zarząd FIBA Europe zdecyduje 1 września.



W minionym sezonie Arka grała w fazie grupowej m.in. z Fenerbahce, Lyonem i Dynamem. Zajęła ósmą lokatę z bilansem 3-11 i nie zakwalifikowała się do play off.



Euroliga koszykarek 2020/21:

Gr. A: Arka Gdynia, Fenerbahce Stambuł, USK ZVVZ Praga, Dynamo Kursk, Nadieżda Orenburg, Perfumerias Avenida Salamanka, LDLC Asvel Feminin Lyon, DVTK Miszkolc/Izmit Belediyespor



Gr. B: Bourges Basket, UMMC Jekaterynburg, TTT Ryga, Galatasaray Stambuł, Basket Landes, Sopron Basket, Famila Schio, SPAR Girona/ACS Sepsi.