Euroliga i Puchar Europy koszykarek - rozgrywki definitywnie odwołane

​Przerwana w marcu z powodu pandemii rywalizacja w Eurolidze i Pucharze Europy koszykarek w sezonie 2019/20 nie zostanie już dokończona - poinformowały władze FIBA Europe. Nowy sezon w klubowych rozgrywkach kontynentalnych ruszy na przełomie września i października.

Zdjęcie Koszykarki Arki Gdynia /Krzysztof Radzki /East News

"Wszystkie kluby, które dotarły do ćwierćfinałów, kiedy rywalizacja została wstrzymana, otrzymają zgodnie z regulaminem punkty rankingowe za awans do tego etapu" - zaznaczono w komunikacie.

Reklama

W Eurolidze w tym sezonie występowały zawodniczki Arki Gdynia, a w Pucharze Europy CCC Polkowice (odpadły w ćwierćfinale), Artego Bydgoszcz i InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. Żaden z polskich zespołów nie pozostał w stawce, gdy rywalizację przerwano.

Wcześniej już zakończono rywalizację w Eurolidze i Pucharze Europy mężczyzn.

We wtorkowym komunikacie FIBA Europe poinformowano, że jeśli z powodu koronawirusa niemożliwe okaże się rozpoczęcie nowego sezonu w europejskich pucharach zgodnie z planem na przełomie września i października, to automatycznie zostanie to odłożone do stycznia 2021 roku, a system rozgrywek zostanie zredukowany. Jeśli zaś zostanie on wstrzymany w trakcie zmagań, to wyniki rozegranych przed przerwą meczów będą uznane, a potem zaproponowana zostanie nowa, skrócona wersja dalszej rywalizacji.

Losowanie wstępnie zaplanowano na 17-18 sierpnia.

Zarząd FIBA Europe zdecydował też, że jeśli ze względu na koronawirusa niemożliwe będzie rozegranie zgodnie z planem listopadowych meczów eliminacji mistrzostw Europy kobiet i mężczyzn (z udziałem publiczności lub bez, w zależności od lokalnych przepisów), to zostaną one przełożone na luty 2021. W takim przypadku u mężczyzn grupa spotkań pierwotnie zaplanowana na luty zostanie przesunięta zaś na lipiec.