Euroliga: gospodarze nie oddali przewagi parkietu

Żadnej z drużyn przyjezdnych nie udało się odnieść zwycięstwa w pierwszych meczach ćwierćfinałowych Euroligi koszykarzy. Najbardziej spektakularną wygraną odniósł lider po sezonie zasadniczym Fenerbahce, który w Stambule rozgromił Żalgiris Kowno 76:43.

Zdjęcie Lukas Uleckas (z lewej) z Żalgirisu Kowno i Ahmet Duverioglu z Fenerbahce /PAP/EPA

To najwyższa wygrana Fenerbahce w historii występów tureckiego klubu w play-off i czwarta biorąc pod uwagę tę rundę w Eurolidze. Żalgiris to trzeci zespół minionego sezonu, który teraz zakwalifikował się od walki o mistrzostwo rzutem na taśmę po wygranej w ostatniej kolejce z Realem w Madrycie (93:86).

CSKA Moskwa pokonało także wysoko Kirolbet Baskonię 94:68, a do sukcesu poprowadził Hiszpan Sergio Rodriguez - 19 pkt i pięć asyst.

Obrońcy trofeum Real, najbardziej utytułowany klubu w historii tych rozgrywek (10 mistrzostw) pokonał po emocjonującym i najbardziej wyrównanym meczu Panathinaikos Ateny 75:72. Grecy, którzy Euroligę wygrali sześć razy na pięć minut przed końcem czwartej kwarty prowadzili 67:64 po rzucie za trzy punkty Deshuana Thomasa, a potem 72:66 po dwóch akcjach rozgrywającego Nicka Kalathesa. Gospodarze walczyli do końca i nie tylko doprowadzili do remisu (72:72 na 54 sekundy przed końcem), ale odnieśli minimalne zwycięstwo 75:72.

Mecze numer dwa odbędą się w czwartek i piątek także w tych samych halach co spotkania inauguracyjne 1/4 finału.

Rywalizacja do trzech zwycięstw zakończy się najpóźniej 1 maja i wyłoni czterech finalistów, którzy w Vitorii (po raz pierwszy to miasto będzie gospodarzem Final Four) w dniach 17-19 maja zmierzą się o trofeum.

Wyniki 1. meczów 1/4 finału:

Fenerahce Stambuł (1) - Żalgiris Kowno (8) 76:43

CSKA Moskwa (2) - KIROLBET Baskonia Vitoria (7) 94:68

Real Madryt (3) - Panathinaikos OPAP Ateny (6) 75:72

Anadolu Efes Stambuł (4) - FC Barcelona Lassa (5) 75:68