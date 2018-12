EuroBasket Women: Gospodarze nie mieli szczęścia w losowaniu

Łotwa i Serbia - gospodarze mistrzostw Europy koszykarek 2019 - trafiły do trudnych grup w wyniku losowania, które odbyło się w Belgradzie. Łotyszki zmierzą się z broniącymi tytułu Hiszpankami, Ukrainkami i Brytyjkami, zaś Serbki z Rosją, Belgią i Białorusią.

Zdjęcie Koszykówka /Getty Images



Serbki to brązowe medalistki igrzysk, Belgijki to brązowe medalistki poprzednich ME i czwarta drużyna MŚ, Białoruś wystąpiła w ostatnich igrzyskach olimpijskich, a Rosja od lat należy do światowej czołówki.



Wśród rywalek Łotyszek, poza aktualnymi mistrzyniami Starego Kontynentu, uwagę zwracają Brytyjki, które były największym objawieniem eliminacji, wygrywając pięć z sześciu meczów.

Najlepszymi w zespole z Wysp były czołowe zawodniczki CCC Polkowice - Johannah Leedham (średnio 19,5 pkt, 10,0 zbiórek i 4,8 asyst) i mająca nigeryjskie korzenie Temi Fagbenle (średnio 15,3 pkt i 9,3 zbiórek).



Drużyna Czech, którą prowadzi Słowak Stefan Svitek, trener Energi Toruń i były szkoleniowiec Wisły Kraków, zmierzy się w grupie B z wicemistrzem Europy Francją, Szwecją oraz Czarnogórą.



W gronie 16 uczestników ME nie ma reprezentacji Polski. Biało-czerwone wygrały dwa z sześciu meczów kwalifikacyjnych i zajęły trzecie miejsce w grupie B. Polek zabraknie w turnieju finałowym po raz drugi z rzędu.



Eurobasket odbędzie się w przyszłym roku (27 czerwca - 7 lipca) po raz pierwszy w dwóch państwach: na Łotwie (Ryga) i w Serbii - mecze grupowe w Niszu i Zrenjaninie, zaś faza play off w Belgradzie. Po fazie grupowej awans do ćwierćfinałów wywalczą liderzy grup, zaś zespoły z miejsc 2-3 zagrają o prawo udziału w najlepszej ósemce i walce o medale wg systemu A2-B3, A3-B2, C2-D3, C3-D2.



