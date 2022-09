EuroBasket. Włosi pokonali wicemistrzów i są w ćwierćfinale

Oprac.: Michał Ruszel Koszykówka

Koszykarze Włoch sprawili sensację pokonując w Berlinie wicemistrza Europy Serbię 94:86 w meczu 1/8 finału Eurobasketu. Serbowie do rundy play off awansowali z kompletem zwycięstw z pierwszego miejsca w grupie D, a Włosi byli na czwartym w grupie C.

Zdjęcie Włoscy koszykarze na EuroBaskecie / FILIP SINGER / PAP