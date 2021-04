Reprezentacja Polski koszykarzy poznała swoich grupowych rywali, z którymi przyjdzie jej się mierzyć podczas mistrzostw Europy w 2022 roku. "Biało-Czerwoni" trafili do grupy D, w której przyjdzie im się spotkać między innymi z jednym z współgospodarzy imprezy Czechami, a także faworytem grupy Serbią.

Polacy trafili do grupy D EuroBasketu, w której rywalami naszej drużyny będą Wicemistrz olimpijski Serbia, Finlandia, Izrael, Holandia oraz Czechy. Losowanie grup odbyło się w Berlinie, który będzie gościł fazę finałową Eurobasketu. Turniej odbędzie się od 1 do 18 września 2022 roku.



Gospodarzami EuroBasketu 2022 są Czechy (Praga), a także Gruzja (Tbilisi), Włochy (Mediolan) oraz Niemcy (Kolonia, faza finałowa - Berlin). Już przed losowaniem było wiadomo, że mecze grupowe rozegramy w Pradze, bowiem zasady były tak skonstruowane, że każdy mógł sobie wybrać federacje partnerską, z którą się zmierzy i nasi południowi sąsiedzi wskazali na nas.



W ME wystąpią 24 zespoły podzielone na cztery sześciozespołowe grupy.

KK