Energa Basket Liga zostaje w Polsacie. Przedłużenie 30-letniego mariażu

- Mariaż trwa już długo, ale jeszcze się nie kończy. W zasadzie dopiero się zaczyna . Bardzo się cieszymy z tej współpracy. Jako Polsat mamy we krwi inwestowanie w sport i mamy nadzieję, że przy tej umowie uda nam się z koszykówką to, co udało nam się zrobić z siatkówką - powiedział Stanisław Janowski .

Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat, przedstawił zawarcie nowej umowy jako kolejne wyzwanie, mające na celu rozwinąć koszykówkę w Polsce. - Mamy teraz czasy, które rokują bardzo dobrze. Jeszcze niedawno mieliśmy jednak czasy bardzo złe. Tym większe brawa dla prezesa Piesiewicza, który zdołał wydobyć polską koszykówkę z dna bardzo ekspresowo, bo w zaledwie 5 lat. Ósme miejsce na świecie i czwarte w Europie to stemple, z którymi trudno dyskutować. (...) To co udało nam się zrobić w siatkówce, to samo dziś dotyczy koszykówki. Perspektywa kolejnych siedmiu lat, mam nadzieję, dostarczy licznych dowodów na to, że z koszykówką potrafimy zrobić to, co z siatkówką - zapowiada Marian Kmita.