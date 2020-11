Energa Basket Liga. Nowy rozgrywający w GTK Gliwice

23-letni amerykański rozgrywający Shannon Bogues został koszykarzem ekstraklasowego GTK Gliwice. Podpisał umowę obowiązującą do końca sezonu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magazyn Koszykarski (3.11). Karolina Szostak przybliża fanom koszykówki ostatnie wydarzenia na polskich parkietach (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

W USA występował w rozgrywkach uniwersyteckich, a potem w klubie Wisconsin Herd w G-League. Latem podpisał kontrakt z beniaminkiem niemieckiej Bundesligi, Chemnitzer 99ers, ale nie zagrał w tym zespole i zdecydował się poszukać innego pracodawcy w Europie. Przyjechał na treningi do Gliwic i tu został.

Reklama

"Po odejściu Mateusza Szlachetki na pozycji rozgrywającego mieliśmy wakat. Chcieliśmy przede wszystkim poprawić defensywę na obwodzie i szukaliśmy zawodnika, który będzie potrafił bronić przeciwko szybkim i dynamicznym rywalom" - przedstawił nowego gracza trener GTK Matthias Zollner. Dodał, że zależało mu na tym, by kandydat do gry w zespole trenował w Europie i mógł od razu dołączyć do ekipy.

To kolejna zmiana personalna w GTK. Najpierw - po 2,5 roku - do Śląska Wrocław przeniósł się rozgrywający Szlachetka, potem do drużyny dołączył bardzo doświadczony 37-letni środkowy Szymon Szewczyk.

Gliwiczanie w piątek zagrają na wyjeździe z Legią Warszawa.

Piotr Girczys

Zdjęcie koszykówka / 123RF/PICSEL