Energa Basket Liga. Ivan Almeida zostaje w Anwilu Włocławek

Ivan Almeida będzie nadal koszykarzem Anwilu Włocławek. Po dwóch dniach niepewności i niedzielnym oświadczeniu zawodnika, w którym poinformował, że odchodzi z klubu, strony doszły do porozumienia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koszykówka. Legia. Dariusz Wyka dla Interii: Po cichu marzymy o medalu. Wideo TV Interia

"Ivan Almeida w niedzielę zamieścił w swoich mediach społecznościowych informację o rozstaniu z Anwilem Włocławek. W poniedziałek i wtorek doszło do spotkań z graczem celem wyjaśnienia sytuacji. Ostatecznie obie strony wyraziły — w imię wyższego dobra, jakim jest klub — chęć dalszej współpracy" - poinformowały władze Anwilu Włocławek w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej we wtorek wieczorem.



Klub dodał, że jednocześnie została z zawodnikiem i jego agentem wyjaśniona sprawa zaległości w wynagrodzeniu.



"Zawodnik wycofał się i anulował pismo, które wysłał do klubu" - poinformował Anwil Włocławek.



Almeida jest jednym z najlepszych koszykarzy grających w polskiej ekstraklasie w ostatnich latach. W 2018 i 2019 roku poprowadził Anwil do dwóch tytułów mistrzowskich, a jego powrót do drużyny w tym sezonie był odbierany jako recepta na problemy zespołu.



Zawodnik z Republiki Zielonego Przylądka od początku rozgrywek notował bardzo różne spotkania, ale i tak jest najlepszym strzelcem ligi. Zespół jednak zawodzi, bo ma bilans 7-12 i zajmuje dopiero 14. pozycję w tabeli. Po sobotnim meczu z Kingiem Szczecin Almeidę skrytykował nowy trener włocławian Przemysław Frasunkiewicz.



Szkoleniowiec pytany o postawę koszykarza, które często grał indywidualne i dokonywał dość dziwnych wyborów, ocenił, że ten zawodnik — bardzo zasłużony dla włocławskiej koszykówki — musi zrozumieć, co się teraz dzieje. Musi być skoncentrowany na koszykówce, wypełnianiu nakreślonych zadań i zespołowym graniu.



Almeida poinformował w niedzielę na Twitterze, że nie jest już zawodnikiem Anwilu, a kontrakt rozwiązał jednostronnie z powodu zaległości w płatnościach. (PAP)



autor: Tomasz Więcławski