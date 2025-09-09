Emocje wzięły górę, to trwało sekundy. Gwiazdor pozostał niepełnosprawny już do końca życia
Slobodan "Boban" Janković był jedną z największych gwiazd dawnej jugosłowiańskiej ekstraklasy koszykarskiej u schyłku jej istnienia. Przed sezonem 1992/1993 przeniósł się do ligi greckiej gdzie miał nadzieję święcić kolejne sukcesy, ale jeden mecz, jedna chwila przekreśliły wszystkie jego plany. Chęć wyładowania boiskowej frustracji sprawiła, że zawodnik pozostał niepełnosprawny do końca swego krótkiego życia...
Boban Janković przyszedł na świat 15 grudnia 1963 w Socjalistycznej Republice Serbii, ówczesnej części Jugosławii. Swoją profesjonalną karierę sportową rozpoczął w wieku 17 lat, kiedy to dołączył do seniorskiej kadry koszykarskiej sekcji Crvenej Zvezdy.
W belgradzkim klubie spędził blisko 12 lat, z krótką przerwą na grę dla KK Wojwodina. W tym czasie przedarł się m.in. do kadry narodowej Jugosławii z którą wywalczył mistrzostwo Bałkan w 1985 roku - Jugosłowianie pokonali wówczas w finale Turków, niwecząc ich chęci rewanżu za starcie o złoto na tej samej imprezie trzy lata wcześniej. W kampanii 91/92 okazał się najskuteczniejszym strzelcem rodzimej ekstraklasy - zanotował łącznie 484 pkt, przy średniej 25,5 pkt na mecz.
Grający jako niski skrzydłowy Janković następnie trafił do Grecji, gdzie związał się z Panioniosem. Mający wówczas niespełna 30 lat zawodnik wydawał się być u szczytu swej kariery - aż nadszedł feralny dzień 28 kwietnia 1993 roku.
Kilka sekund, które wywróciły życie do góry nogami. Ostatni mecz Bobana Jankovicia
Wówczas to Panionios rozgrywał jedno z trzech spotkań półfinałowych play-offów przeciwko Panathinaikosowi. W czwartej kwarcie, przy lekkim prowadzeniu rywali (56:50) Janković rzucił spod kosza "dwójkę", ale sędzia dopatrzył się faulu w ataku na Fragiskosie Alvertisie.
Było to już piąte przewinienie zawodnika "Niebiesko-Czerwonych", a więc musiało ono skutkować wykluczeniem z dalszych zmagań. Serb, gdy dotarło do niego, co właśnie się stało, odprowadził arbitra wzrokiem, po czym w przepływie frustracji... z całej siły uderzył głową w osłonę podstawy kosza.
Była ona jednak zbyt cienka, by zamortyzować uderzenie w twardą konstrukcję (różne źródła wskazują, że podstawa była wręcz zrobiona z betonu) - 29-latek padł jak rażony piorunem i w momencie było wiadome, że stało się coś naprawdę złego. Na jego głowie pojawiła się krew, ale nawet nie to było najgorsze - koszykarz praktycznie nie mógł się poruszyć i wkrótce stało się jasne, do czego doszło - złamał krąg szyjny i uszkodził rdzeń kręgowy.
Rezultatem był paraliż od szyi w dół. Klubowy lekarz Panioniosu, Giorgos Katsifarakis, już niespełna tydzień po spotkaniu był pewien, że prawdziwym cudem będzie odzyskanie przez sportowca władzy w nogach ("na 99,99 procent będą sparaliżowane" - mówił w rozmowie z Associated Press, które opisywało dokładnie nieszczęście gracza). Nieco lepiej mogło być w przypadku rąk Jankovicia, ale o powrocie do pełni sprawności też nie miało być mowy.
Krótki życie w cieniu feralnego incydentu. W Panioniosie do dziś pamiętają o Jankoviciu
Serbski gwiazdor do końca życia poruszał się na wózku inwalidzkim. Zmarł na zawał serca w wieku zaledwie 42 lat podczas wycieczki na promie w pobliżu Rodos. W szeregach jego dawnego greckiego klubu pamięć o nim wciąż jest jednak silna.
"Żaden sklep w Nea Smirni [siedzibie "Niebiesko-Czerwonych"] nigdy nie brał pieniędzy od Bobana. Pracowałem kiedyś w sklepie odzieżowym, gdy przychodził, dostawał ubrania za darmo. Uwielbialiśmy go" - mówił w rozmowie z Kenem Maguire'em, dziennikarzem "New York Times ", Kostas Hadgiandreou, lider klubu kibica Panioniosu.
Numer ósmy, z którym grał Janković, został zastrzeżony w ekipie z Attyki. W Panioniosie swoją karierę koszykarską rozpoczynał też syn Bobana, Vlado. Można powiedzieć, że dziedzictwo niskiego skrzydłowego, w obliczu ogromnej tragedii, przetrwało.