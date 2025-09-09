Emocje wzięły górę, to trwało sekundy. Gwiazdor pozostał niepełnosprawny już do końca życia

Boban Janković przyszedł na świat 15 grudnia 1963 w Socjalistycznej Republice Serbii, ówczesnej części Jugosławii. Swoją profesjonalną karierę sportową rozpoczął w wieku 17 lat, kiedy to dołączył do seniorskiej kadry koszykarskiej sekcji Crvenej Zvezdy.

W belgradzkim klubie spędził blisko 12 lat, z krótką przerwą na grę dla KK Wojwodina. W tym czasie przedarł się m.in. do kadry narodowej Jugosławii z którą wywalczył mistrzostwo Bałkan w 1985 roku - Jugosłowianie pokonali wówczas w finale Turków, niwecząc ich chęci rewanżu za starcie o złoto na tej samej imprezie trzy lata wcześniej. W kampanii 91/92 okazał się najskuteczniejszym strzelcem rodzimej ekstraklasy - zanotował łącznie 484 pkt, przy średniej 25,5 pkt na mecz.

Grający jako niski skrzydłowy Janković następnie trafił do Grecji, gdzie związał się z Panioniosem. Mający wówczas niespełna 30 lat zawodnik wydawał się być u szczytu swej kariery - aż nadszedł feralny dzień 28 kwietnia 1993 roku.

Kilka sekund, które wywróciły życie do góry nogami. Ostatni mecz Bobana Jankovicia

Wówczas to Panionios rozgrywał jedno z trzech spotkań półfinałowych play-offów przeciwko Panathinaikosowi. W czwartej kwarcie, przy lekkim prowadzeniu rywali (56:50) Janković rzucił spod kosza "dwójkę", ale sędzia dopatrzył się faulu w ataku na Fragiskosie Alvertisie.

Było to już piąte przewinienie zawodnika "Niebiesko-Czerwonych", a więc musiało ono skutkować wykluczeniem z dalszych zmagań. Serb, gdy dotarło do niego, co właśnie się stało, odprowadził arbitra wzrokiem, po czym w przepływie frustracji... z całej siły uderzył głową w osłonę podstawy kosza.

Była ona jednak zbyt cienka, by zamortyzować uderzenie w twardą konstrukcję (różne źródła wskazują, że podstawa była wręcz zrobiona z betonu) - 29-latek padł jak rażony piorunem i w momencie było wiadome, że stało się coś naprawdę złego. Na jego głowie pojawiła się krew, ale nawet nie to było najgorsze - koszykarz praktycznie nie mógł się poruszyć i wkrótce stało się jasne, do czego doszło - złamał krąg szyjny i uszkodził rdzeń kręgowy.

Rezultatem był paraliż od szyi w dół. Klubowy lekarz Panioniosu, Giorgos Katsifarakis, już niespełna tydzień po spotkaniu był pewien, że prawdziwym cudem będzie odzyskanie przez sportowca władzy w nogach ("na 99,99 procent będą sparaliżowane" - mówił w rozmowie z Associated Press, które opisywało dokładnie nieszczęście gracza). Nieco lepiej mogło być w przypadku rąk Jankovicia, ale o powrocie do pełni sprawności też nie miało być mowy.

Krótki życie w cieniu feralnego incydentu. W Panioniosie do dziś pamiętają o Jankoviciu

Serbski gwiazdor do końca życia poruszał się na wózku inwalidzkim. Zmarł na zawał serca w wieku zaledwie 42 lat podczas wycieczki na promie w pobliżu Rodos. W szeregach jego dawnego greckiego klubu pamięć o nim wciąż jest jednak silna.

"Żaden sklep w Nea Smirni [siedzibie "Niebiesko-Czerwonych"] nigdy nie brał pieniędzy od Bobana. Pracowałem kiedyś w sklepie odzieżowym, gdy przychodził, dostawał ubrania za darmo. Uwielbialiśmy go" - mówił w rozmowie z Kenem Maguire'em, dziennikarzem "New York Times ", Kostas Hadgiandreou, lider klubu kibica Panioniosu.

Numer ósmy, z którym grał Janković, został zastrzeżony w ekipie z Attyki. W Panioniosie swoją karierę koszykarską rozpoczynał też syn Bobana, Vlado. Można powiedzieć, że dziedzictwo niskiego skrzydłowego, w obliczu ogromnej tragedii, przetrwało.

