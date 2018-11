Michał Nowakowski zastąpił w reprezentacji Polski koszykarzy Dariusza Wykę, który doznał kontuzji w meczu ligowym. W poniedziałek wieczorem w Warszawie odbył się pierwszy trening przed kolejnymi meczami w kwalifikacjach mistrzostw świata Chiny 2019.

30-letni skrzydłowy Slam Stali Ostrów Wlkp. będzie miał szanse na debiut w seniorskim zespole w spotkaniu z Holandią (29 listopada w Den Bosch) bądź Włochami (2 grudnia w Gdańsku). Środkowy Arki Gdynia Wyka miał być jedynym debiutantem w 12-osobowym składzie powołanym przez trenera Mike'a Taylora.

W porównaniu z poprzednim okienkiem eliminacji MŚ do drużyny wrócili najbardziej doświadczony zawodnik reprezentacji, rozgrywający Łukasz Koszarek (179 występów, 1118 punktów) oraz znakomicie spisujący się w lidze chińskiej Maciej Lampe.

"Widać, że Maciek jest w formie, ale na najbardziej zadowolonego wygląda Michał Nowakowski. Cały czas się uśmiecha, jak przystało na debiutanta" - powiedział PAP rzecznik prasowy reprezentacji Michał Falkowski.

W ostatnim meczu kwalifikacji czempionatu globu, we wrześniu, Polska pokonała Chorwację 79:74 i zajmuje trzecie miejsce w grupie J z bilansem 4-4. Liderem jest Litwa, pewna już awansu do turnieju w Chinach (8-0). Włosi zajmują drugą lokatę (6-2), a Holandia jest piąta (3-5, identyczny bilans ma ostatnia Chorwacja). Do MŚ zakwalifikują się po trzy czołowe drużyny z czterech grup. Turniej finałowy odbędzie się w 2019 roku w Chinach.

Skład reprezentacji Polski koszykarzy na mecze z Holandią i Włochami (numer, imię i nazwisko, klub, wiek, wzrost, liczba meczów w reprezentacji, zdobyte punkty):

rozgrywający:

Łukasz Kolenda Trefl Sopot 19 lat 191 cm 2 7 pkt

Łukasz Koszarek Stelmet Enea BC Z. Góra 34 lata 187 cm 179 1118

A.J. Slaughter Asvel Lyon-Villeurbanne 31 lat 191 cm 47 467

rzucający:

Karol Gruszecki Polski Cukier Toruń 29 lat 196 cm 42 180

Mateusz Ponitka Lokomotiw Kubań Krasnodar 25 lat 197 cm 96 908

niscy skrzydłowi:

Michał Sokołowski Stelmet Enea BC Z. Góra 25 lata 196 cm 40 143

Adam Waczyński Unicaja Malaga 29 lat 199 cm 122 1043

silni skrzydłowi:

Aaron Cel Polski Cukier Toruń 31 lat 203 cm 58 407

Michał Nowakowski BN Slam Stal Ostrów Wlkp. 30 lat 202 cm 0 0

środkowi:

Adam Hrycaniuk Stelmet Enea BC Z. Góra 34 lata 206 cm 103 521

Maciej Lampe Jilin Northeast Tigers 33 lata 211 cm 66 864

Krzysztof Sulima Polski Cukier Toruń 28 lat 201 cm 2 12

Terminarz spotkań reprezentacji Polski

29 listopada: Holandia - Polska (20.00)

2 grudnia: Polska - Włochy (Ergo Arena Gdańsk, 20.00)

22 lutego: Chorwacja - Polska

25 lutego: Polska - Holandia

