Polskie koszykarki meczem u siebie z W. Brytanią 14 listopada rozpoczną udział w eliminacjach mistrzostw Europy 2021. W grupie F będą rywalizować jeszcze z Białorusią. Polacy (gr. A) pierwszy mecz kwalifikacji rozegrają z Izraelem 20 lutego 2020, także w kraju.

W tej samej grupie wystąpią także Hiszpanie (Polacy zagrają z nimi 23 lutego 2020 na wyjeździe i 18 lutego 2021 u siebie) oraz najlepsza drużyna z grupy prekwalifikacyjnej, w której w sierpniu rywalizować będą Słowacja, Cypr i Rumunia.

W kwalifikacjach kobiecych 33 reprezentacje walczyć będą o 14 miejsc. Do ME z udziałem 16 drużyn awansują zwycięzcy dziewięciu grup oraz pięć najlepszych ekip z drugich miejsc. Do ich wyłonienia w grupach czterozespołowych nie będą uwzględniane wyniki z ostatnią drużyną w tabeli.

Gospodarze Eurobasketu 2021 - Hiszpania i Francja - mają zapewniony udział w turnieju finałowym.

Polska, mistrz Europy z 1999 roku, nie zdołała zakwalifikować się do dwóch ostatnich ME w 2017 i 2019 roku.

Eliminacje ME 2021 kobiet będą rozgrywane w trzech okienkach - 10-18 listopada 2019, 8-16 listopada 2020 i 31 stycznia - 8 lutego 2021.

W eliminacjach mężczyzn z ośmiu czterozespołowych grup awans do finałowego turnieju, który we wrześniu 2021 zorganizują Czechy, Gruzja, Niemcy (także gospodarz decydującej fazy) i Włochy, wywalczą po trzy drużyny.

Mecze odbywać się będą w trzech okienkach: 17-25 lutego 2020, 23 listopada - 1 grudnia 2020 i 15-23 lutego 2021. W każdym zespoły rozegrają po dwa spotkania.

Terminarz reprezentacji Polski w koszykówce w eliminacjach ME 2021:

kobiety - grupa F

14 listopada 2019: Polska - W. Brytania

12 listopada 2020: Białoruś - Polska

15 listopada 2020: W. Brytania - Polska

7 lutego 2021: Polska - Białoruś

mężczyźni - grupa A

20 lutego 2020: Polska - Izrael

23 lutego 2020: Hiszpania - Polska

27 listopada 2020: Słowacja/Cypr/Rumunia - Polska

30 listopada 2020: Izrael - Polska

18 lutego 2021: Polska - Hiszpania

21 lutego 2021: Polska - Słowacja/Cypr/Rumunia