El. ME koszykarzy. Reprezentacja bez Mateusza Ponitki, ale z trzema debiutantami

Jednego z liderów reprezentacji Mateusza Ponitki (Zenit Sankt Petersburg) zabrakło w gronie 15 kadrowiczów, których trener Mike Taylor wybrał z 24 koszykarzy na lutowe mecze eliminacji mistrzostw Europy z Hiszpanią i Rumunią w "bańce" w Gliwicach.

Są za to trzej debiutanci: Aleksander Dziewa (Śląsk Wrocław) oraz nastolatkowie Jeremy Sochan i Igor Milicic jr. - poinformował PZKosz.

W ostatnim okienku eliminacji ME biało-czerwoni zagrają 19 lutego w Gliwicach w gr. A z mistrzami świata Hiszpanami oraz dwa dni później z Rumunią.

Mateusza Ponitki zabraknie ze względu na występy Zenita w rozgrywkach Euroligi i kolizję terminów spotkań klubowych z kalendarzem FIBA. Zenit ma do rozegrania m.in. dwa zaległe (z powodu zakażenia prawie całej ekipy koronawirusem) spotkania - z Panathinaikosem Ateny i Armani Mediolan, które odbędą się 17 i 22 lutego.

Oprócz koszykarza Sankt Petersburga w "15" Taylora nie ma też m.in. Macieja Lampego (King Szczecin), Jarosława Zyskowskiego (RETAbet Bilbao) oraz Karola Gruszeckiego (Trefl Sopot), których nazwiska znalazły się w szerokim składzie ogłoszonym 15 stycznia.

Jest natomiast były kapitan Adam Waczyński (Unicaja Malaga), wracający do wysokiej formy po kłopotach zdrowotnych z początku sezonu AJ Slaughter (Herbalife Gran Canaria) i Marcel Ponitka, który w styczniu podpisał kontrakt z Parmą Perm, przechodząc do rosyjskiego klubu z zespołu mistrza Polski Zastalu Enea Zielona Góra.

Waczyński po raz ostatni występował w reprezentacji w MŚ w Chinach we wrześniu 2019 roku, w których Polska zajęła ósmą lokatę. Potem nie był powoływany, a powodem był konflikt na linii zawodnik - PZKosz.

"Musieliśmy podjąć kilka trudnych decyzji, ale to "dobry" problem, ponieważ mamy w Polsce wielu świetnych zawodników. Jak zwykle, w składzie ważne role odgrywają weterani, doświadczeni zawodnicy, których kibice doskonale znają. To trzon drużyny, który poprowadził nas do sukcesów w ostatnich latach. Trzy wschodzące talenty będą miały szansę na debiut w reprezentacji: Jeremy Sochan, Igor Milicic oraz Aleksander Dziewa. Chcemy ich włączyć do drużyny, integrować ich z resztą graczy. Pomożemy im zdobyć trochę doświadczenia, a przy okazji rozszerzamy naszą kadrę na przyszłość" - powiedział trener Taylor na stronie polskiej federacji.

18-letni Igor Milicic jr., to urodzony w Polsce syn chorwackiego szkoleniowca i byłego zawodnika Igora Milicica, obecnie prowadzącego Arged BM Slam Stali Ostrów Wlkp. Podobnie jak 17-letni Jeremy Sochan występuje w niemieckiej Ratiopharmie Ulm. Najmłodszy kadrowicz to wnuk Juliusza Sochana, znanego działacza koszykarskiego, prezesa WOZKosz w latach 1976-81.

Ze względu na pandemię COVID-19 lutowe mecze eliminacji ME 2022 rozgrywane będą w turniejowych "bańkach", podobnie jak w listopadzie, a nie tak jak do tej pory systemem mecz i rewanż.

W ostatniej, listopadowej "bańce" w Walencji zespół trenera Taylora pokonał Rumunię 91-61 i przegrał z Izraelem 72-78. Biało-czerwoni z bilansem 2-2 zajmują drugie miejsce w tabeli. Prowadzi Izrael z kompletem zwycięstw.

Eurobasket 2022 (przesunięty o rok z powodu zmiany terminu igrzysk w Tokio) ma się odbyć od 1 do 18 września w Czechach, Niemczech, Gruzji i we Włoszech. Do turnieju finałowego awansują trzy najlepsze zespoły z każdej z ośmiu grup lub dwa czołowe poza występującymi w danej grupie współgospodarzami, którzy udział mają zagwarantowany.

Reprezentacja Polski koszykarzy na mecze eliminacji ME w Gliwicach:

rozgrywający: Łukasz Kolenda (Trefl Sopot), Łukasz Koszarek (Zastal Enea BC Zielona), A.J. Slaughter (Herbalife Gran Canaria)

rzucający: Michał Michalak (Syntainics MBC Weissenfels, Niemcy), Marcel Ponitka (Parma Perm)

niscy skrzydłowi: Igor Milicic jr., Jeremy Sochan (obaj Ratiopharm Ulm, Niemcy), Michał Sokołowski (De Longhi Treviso, Włochy), Adam Waczyński (Unicaja Malaga, Hiszpania)

silni skrzydłowi: Aaron Cel (Polski Cukier Toruń), Aleksander Dziewa (WKS Śląsk Wrocław), Tomasz Gielo (MoraBanc Andora, Hiszpania)

środkowi: Aleksander Balcerowski (Herbalife Gran Canaria, Hiszpania), Adam Hrycaniuk (Asseco Arka Gdynia), Damian Kulig (Polski Cukier Toruń).

