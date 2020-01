Jeden z liderów reprezentacji Polski koszykarzy Mateusz Ponitka (Zenit Sankt Petersburg) powołany na mecze eliminacji mistrzostw Europy doznał kontuzji w niedzielnym meczu ligi rosyjskiej z Uniksem Kazań - poinformował jego klub.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Gortat będzie koszykarskim sędzią i ekspertem. Wideo TV Interia

Przerwa ma potrwać do początku marca, co prawdopodobnie wyklucza jego udział w lutowych spotkaniach eliminacji ME.

Reklama

26-letni Polak doznał kontuzji więzadła stawu skokowego i według klubowego komunikatu czeka go półtoramiesięczna przerwa. Trener reprezentacji Mike Taylor zapewne nie będzie więc mógł skorzystać z jego pomocy w dwóch pierwszych meczach eliminacji mistrzostw Europy 2021 - z Izraelem i mistrzem świata Hiszpanią.

To trzeci uraz Ponitki w sezonie. W listopadzie miał problemy z łydką, a uraz głowy i wstrząśnienia mózgu doznane 6 grudnia, w meczu Euroligi z LDLC ASVEL Villeurbanne, wykluczyło go z gry na dwa tygodnie. Kontuzja stawu skokowego przydarzyła się w pierwszej kwarcie meczu z Uniksem, który Zenit przegrał ostatecznie 75:86. Polak zagrał tylko trzy minuty i uzyskał pięć punktów.

Polacy rozpoczną eliminacje ME 2021 20 lutego meczem z Izraelem w Gliwicach, a następnie polecą do Saragossy na spotkanie z mistrzami świata - Hiszpanami (23 lutego), którzy będą osłabieni brakiem kilku podstawowych graczy z uwagi na kolizję terminów eliminacji z ligą NBA i Euroligą. Z tego ostatniego powodu pod znakiem zapytania, przed kontuzją, stał udział w kwalifikacjach, Ponitki grającego w euroligowym Zenicie Sankt Petersburg.

Zgrupowanie kadry rozpocznie się 17 lutego, tuż po finale Pucharu Polski w Warszawie. EuroBasket 2021 odbędzie się w Czechach, Niemczech, Gruzji i Włoszech.

olga/ krys/